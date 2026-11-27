كشفت تويوتا اليابانية عن النسخة المحدثة من سيارتها Innova Hycross موديل 2027، خلال حدث إطلاق رسمي في السوق الهندية، مع إدخال مجموعة من التعديلات التي تشمل التصميم الخارجي وتجهيزات المقصورة، إلى جانب تطوير منظومة الحركة الهجينة.

وتنتمي تويوتا إينوفا هايكروس إلى فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات MPV، مع تصميم يستلهم بعض ملامح سيارات SUV، وتوفر السيارة خيارات تتسع لسبعة أو ثمانية ركاب.

ويعد تحديث 2027 أول عملية تطوير رئيسية للطراز منذ تقديم الجيل الحالي في ديسمبر 2022، مع الاحتفاظ بالهيكل الأساسي وإدخال تعديلات تستهدف تحسين المظهر والتجهيزات والتقنيات المستخدمة.

تويوتا إينوفا هايكروس 2027

تصميم تويوتا إينوفا هايكروس 2027

حصلت تويوتا إينوفا هايكروس 2027 على تغييرات واضحة في الواجهة الأمامية، تشمل شبكة جديدة بتصميم هندسي ثلاثي الأبعاد، مع صدام أمامي أعيد تطويره وفتحات تهوية جديدة، كما جرى تحديث المصابيح الرئيسية بتقنية LED وبمظهر حاد، وإضاءة نهارية مزدوجة الطبقات تتصل بصريا بالشبكة الأمامية، وعجلات رياضية بقياس يصل إلى 18 بوصة.

تجهيزات تويوتا إينوفا هايكروس 2027

شهدت المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات، أبرزها نظام صوتي من JBL يضم 9 سماعات، مع خدمات الاتصال الذكي Toyota i-Connect، ومقاعد كهربائية، وتكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، شاشة المعلومات والترفيه الجديدة بقياس 12.3 بوصة في الفئات الأعلى، مع دعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة في النسخ الهجينة، وسقف بانوراما.

محرك تويوتا إينوفا هايكروس 2027

يتمثل أبرز التطورات الفنية في تقديم منظومة هجينة مرنة تعتمد على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي وبطارية هجينة ذاتية الشحن، ضمن الجيل الخامس من تقنية تويوتا الهجينة، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 197 حصانا تقريبا، مع ناقل حركة إلكتروني e-Drive.

تويوتا إينوفا هايكروس 2027

أنظمة Toyota Safety وتجهيزات الأمان

دعمت تويوتا السيارة بحزمة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام تثبيت السرعة الراداري المتكيف، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إلى جانب 6 وسائد هوائية، وأنظمة الثبات والتحكم الإلكتروني، ومساعد تتبع المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والتحكم التلقائي في الإضاءة العالية، كما تتوفر كاميرا للرؤية المحيطية، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

أسعار تويوتا إينوفا هايكروس 2027 في الهند

تبدأ أسعار تويوتا إينوفا هايكروس 2027 في السوق الهندية من 1.959 مليون روبية هندية لفئة GX العاملة بالبنزين، بينما تبدأ أسعار النسخة الهجينة من 1.999 مليون روبية لفئة G، وتصل إلى 3.199 مليون روبية للفئة الأعلى تجهيزًا ZX Hybrid.