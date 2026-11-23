تأتي تويوتا لاندكروزر HEV MAX ضمن أبرز الإصدارات الهجينة من عائلة لاندكروزر الشهيرة، حيث تجمع السيارة بين قدرات القيادة على الطرق الوعرة ومنظومة دفع تجمع محرك البنزين بالتقنيات الكهربائية، إلى جانب مجموعة من التجهيزات الداخلية وأنظمة التحكم.

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محرك V6 هجين بقوة 457 حصانًا

تعتمد تويوتا لاندكروزر HEV MAX على محرك بنزين V6 مزدوج التيربو بسعة 3.5 لتر، يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي ضمن منظومة هجينة من نوع HEV، وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 457 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 790 نيوتن متر.

وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال نظام دفع رباعي مستمر 4WD، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 11.7 كم لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 98 لترًا.

تويوتا لاندكروزر

أبعاد تويوتا لاندكروزر

تأتي السيارة تويوتا لاندكروزر بطول يبلغ 5,115 مم، وعرض يصل إلى 1,980 مم، وارتفاع قدره 1,945 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,850 مم.

وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية ونهارية بتقنية LED، كما ترتكز على عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة، وتضم المرايا الجانبية مؤشرات انعطاف مع إمكانية الضبط والطي كهربائيًا، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية.

تويوتا لاندكروزر

تجهيزات تويوتا لاندكروزر

تضم مقصورة تويوتا لاندكروزر مقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي كهربائيًا، ويأتي المقود بكسوة جلدية مع تصميم يجمع بين الجلد والخشب، إلى جانب مجموعة من أزرار التحكم متعددة الوظائف.

تويوتا لاندكروزر

كما تتضمن المقصورة تجهيزات مخصصة لركاب الصفوف الخلفية، وشاشة مركزية رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية، بينما تأتي لوحة العدادات الرقمية بقياس 7 بوصات لعرض بيانات القيادة ومعلومات السيارة أمام السائق، ونظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي.