أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2025 / 2026، والتي شهدت مشاركة 65 جامعة، بواقع 27 جامعة حكومية و15 جامعة أهلية و23 جامعة خاصة، فيما حصدت 12 جامعة الفئة الذهبية، بواقع 6 جامعات حكومية و3 جامعات خاصة و3 جامعات أهلية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن تقييم الجامعات المشاركة في المسابقة جرى وفق 11 معيارًا بإجمالي 1200 درجة، بمشاركة 50 محكمًا من ذوي الخبرة في مجالات الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية.

وجاءت نتائج المسابقة ضمن ثلاث فئات، هي الذهبية والفضية والبرونزية، حيث ضمت الفئة الذهبية من الجامعات الحكومية جامعات عين شمس والعاصمة والقاهرة والمنصورة وأسيوط وبنها، ومن الجامعات الخاصة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبدر بالقاهرة والمصرية الروسية، ومن الجامعات الأهلية الجلالة والمصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية والإسماعيلية الأهلية.

وفي الفئة الفضية، جاءت جامعات سوهاج وطنطا والوادي الجديد والمنيا والأزهر وقناة السويس وقنا ضمن الجامعات الحكومية، وجامعات 6 أكتوبر والمصرية الصينية وفاروس والابتكار ضمن الجامعات الخاصة، وجامعات العلمين الدولية والمنوفية الأهلية وشرق بورسعيد الأهلية والمنصورة الأهلية ضمن الجامعات الأهلية.

أما الفئة البرونزية، فضمت من الجامعات الحكومية جامعات المنوفية والسويس والإسكندرية ودمياط والفيوم ومدينة السادات والزقازيق، ومن الجامعات الخاصة المستقبل وسيناء والأهرام الكندية والريادة، ومن الجامعات الأهلية مدينة السادات الأهلية وبنها الأهلية ودمنهور الأهلية، فيما حصلت جامعتا كفر الشيخ وبورسعيد على الجائزة التشجيعية.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المسابقة تأتي في إطار رؤية المجلس لتطوير دور الجامعات المصرية وتعزيز رسالتها في بناء شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا إلى أن التميز في العمل الجامعي يرتبط بجودة ما تقدمه المؤسسة التعليمية لطلابها خارج قاعات الدراسة، وما تتيحه لهم من فرص لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتحمل المسؤولية.

وأضاف أن المسابقة تمثل نموذجًا للتنافس المؤسسي الإيجابي القائم على معايير واضحة وتقييم موضوعي، بما يدفع الجامعات إلى تطوير أدائها وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتحويل الأنشطة الطلابية إلى مسارات فاعلة للتعلم واكتساب الخبرات، مؤكدًا أهمية البناء على نتائجها لمواصلة الارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية وتحقيق أهدافها التعليمية والمجتمعية.

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن فلسفة المسابقة تنطلق من أن قيمة النشاط الطلابي لا تقاس بعدد الفعاليات المنفذة، وإنما بما تتركه من أثر في وعي الطالب وسلوكه ومهاراته، وما تضيفه إلى قدرته على المبادرة والإبداع والعمل الجماعي.

وأوضح أن الهدف يتمثل في الانتقال بالأنشطة الطلابية من مجرد الممارسة إلى صناعة التجربة، ومن المشاركة إلى التأثير، مشيرًا إلى أن نتائج المسابقة تمثل حافزًا للجامعات لمواصلة تطوير منظومة العمل الطلابي والارتقاء بجودة البرامج المقدمة، والاهتمام بالتوثيق وقياس الأثر والاستدامة، بما يضمن وصول ثمار الأنشطة إلى أكبر عدد من الطلاب.

وأكد استمرار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، وإعداد جيل قادر على الابتكار والقيادة وتحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع.