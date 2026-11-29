تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط سائق سيارة نقل ثقيل وتباع، هربا عقب انقلاب الشاحنة التي كانا يستقلانها أعلى الطريق الدائري، قبل نزلة الكهرباء في اتجاه الرماية، إثر اصطدامها بسيارة ملاكي، ما أسفر عن تسرب كميات من السولار على الطريق وتعطل الحركة المرورية، دون وقوع إصابات، وذلك بعد مرور 48 ساعة على الحادث.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بأجولة من الردة أعلى الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام الشاحنة بسيارة ملاكي، ما أدى إلى انقلابها على جانبها الأيمن بمنتصف الطريق.

وكشفت المعاينة عن حدوث تلفيات بالسيارتين، إلى جانب تعرض خزان الوقود للكسر وتسرب السولار على الطريق، وهو ما تسبب في إعاقة حركة السيارات، فيما تبين هروب قائد الشاحنة ومرافقه من موقع الحادث قبل وصول القوات.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة، كما كشفت الفحوص أن السيارة كانت محملة بنحو 36 طنا و200 كيلو من بودرة قش الأرز، قادمة من منطقة الرحمانية بمحافظة البحيرة، ومتجهة إلى الفيوم الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نجحت في تحديد مكان اختباء السائق بمحافظة أسيوط وضبطه، كما جرى ضبط التباع الذي كان برفقته وقت وقوع الحادث.

وبمواجهتهما، أقر السائق بارتكاب الواقعة، موضحا أن الحبل المستخدم في تثبيت الحمولة انقطع خلال السير، ما أدى إلى اختلال توازن الشحنة وفقدانه السيطرة على عجلة القيادة، وانقلاب الشاحنة واصطدامها بالسيارة الملاكي، مضيفا أنه غادر موقع الحادث خشية مساءلته عن الواقعة والحمولة الزائدة.

وأيد التباع رواية السائق بشأن ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.