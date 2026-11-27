تستعيد فورد الأمريكية واحدة من أهم محطاتها في عالم سباقات السيارات، مع الكشف عن سيارتها الجديدة GT41، التي تحمل اسما يستحضر إرث الطراز الأسطوري GT40، الذي حقق أربعة انتصارات متتالية في سباق 24 ساعة لومان بين عامي 1966 و1969.

تأتي السيارة الجديدة ضمن مشروع رياضي يستهدف إعادة العلامة الأمريكية إلى منافسات الفئة العليا من سباقات التحمل، مع الاعتماد على حلول هندسية وتقنيات دفع تجمع بين محركات الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية.

فورد GT41

فورد GT41 وبطولة العالم للتحمل 2027

تستعد فورد للدفع بسيارتها الجديدة ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل FIA WEC خلال موسم 2027، مع المشاركة في سباق 24 ساعة لومان باعتباره الحدث الأبرز في برنامجها الرياضي الجديد.

فورد GT41

وتنتمي GT41 إلى فئة Hypercar، التي تتطلب سيارات مجهزة بقدرات فنية مرتفعة لتحمل ساعات طويلة من القيادة بسرعات عالية، مع الحفاظ على مستوى الأداء والاعتمادية، ولهذا السبب، خضعت السيارة لبرنامج اختبارات مكثف على حلبات أوروبية، قبل الانتقال إلى مراحل إضافية من التطوير والاختبارات في الولايات المتحدة استعدادا للمشاركة الرسمية.

فورد GT41

محرك فورد GT41

تعتمد فورد GT41 على محرك V8 بسعة 5.4 لتر، مستوحى من عائلة محركات Coyote، ويعمل بنظام التنفس الطبيعي دون شواحن توربينية، وقد تولت فورد ريسينج تطوير المحرك داخليا، مع الاستفادة من خبراتها الهندسية في مختلف برامج رياضة المحركات، ليعمل بالتكامل مع منظومة دفع هجينة تتضمن محركا كهربائيا وفقا لمتطلبات فئة Hypercar.

فورد GT41

تصميم GT41

حصلت السيارة على تصميم خارجي مخصص للمنافسات، مع هيكل منخفض وملامح انسيابية تستهدف تحسين تدفق الهواء حول الأجزاء المختلفة، إلى جانب تجهيزات ديناميكية تتناسب مع طبيعة سباقات التحمل، وتظهر الواجهة الأمامية بتصميم حاد، مع مصابيح نحيفة وفتحات تهوية كبيرة، وسبويلر رياضي.