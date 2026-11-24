تواصل فورد إظهار تاريخها عبر موستانج GTD 1901 موديل 2028، وهي نسخة خاصة تستلهم أول انتصار سباقي حققه مؤسس الشركة هنري فورد عام 1901.

استعادت فورد ألوان سيارة السباق Sweepstakes وقدمتها على طرازها الرياضي الحالي، ويأتي الإصدار ضمن تحديثات عائلة GTD، جامعًا الإشارة التاريخية والتجهيزات الميكانيكية للطراز.

وتستهدف هذه المعالجة تقديم الإصدار بوصفه تكريمًا تاريخيًا ضمن تحديثات عام 2028، لا تطويرًا ميكانيكيًا مستقلًا يغير أرقام أداء موستانج GTD المعروفة في الأسواق العالمية المعاصرة.

موستانج GTD 1901

انتصار هنري فورد

تعود القصة إلى أكتوبر 1901، عندما شارك هنري فورد بسيارة سباق ذات محرك من أسطوانتين حملت اسم Sweepstakes في منافسة أقيمت على مضمار ترابي قرب ديترويت.

وفاز فورد على منافسه ألكسندر وينتون، في نتيجة ساعدته على جذب الاهتمام والمستثمرين لمشروعه التالي، وبعد عامين، تأسست شركة فورد موتور عام 1903، لتصبح تلك المنافسة محطة سبقت انطلاق الشركة رسميًا، واختارت فورد إحياء الذكرى بإصدار GTD يحمل الرقم 1901.

موستانج GTD 1901

محرك V8 بقوة 815 حصانًا

تحتفظ موستانج GTD 1901 بمحرك V8 سعة 5.2 لتر، مزود بشاحن فائق، وينتج المحرك 815 حصانًا و664 رطلًا قدم من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات مثبت في الخلف، وتبلغ السرعة القصوى 202 ميل في الساعة، أي نحو 325 كم/س.

موستانج GTD 1901

موستانج GTD 1901وموعد الانطلاق

تقدم فورد موستانج GTD 1901 عالميًا في ديسمبر 2026، على أن تبدأ عمليات التسليم خلال الربع الثاني من 2027، ولم تكشف الشركة السعر الرسمي أو العدد النهائي للإنتاج.

وتقدم نسخة 1901 إحياءً لذكرى سباق ساعد في تمهيد الطريق لتأسيس فورد، مع الاحتفاظ بأداء GTD وإضافة تفاصيل تصميمية وتجهيزية خاصة.