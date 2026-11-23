كشفت فولكس فاجن عن ID. Polo GTI Clubsport Concept، كنموذج أكثر تركيزًا على الأداء من سيارتها الكهربائية الرياضية الصغيرة، ويتزامن ظهوره مع مرور خمسين عامًا على تأسيس هوية GTI، على أن يعرض أمام الجمهور في معرض إيسن للسيارات بين 27 نوفمبر و6 ديسمبر 2026.

تصميم ID. Polo GTI Clubsport

احتفظت السيارة بملامح ID. Polo GTI، مع توسيع الرفارف 50 ملليمترًا على كل جانب، وتضم المقدمة فتحات هواء جانبية ومصدًا معدلًا ومقسم هواء أماميًا، كما حصلت على هيكل ببابين بدلًا من أربعة، بينما ترتكز على عجلات BBS سوداء قياس 19 بوصة، وجناح من ألياف الكربون أعلى السقف، مع مشتت هواء.

فولكس فاجن ID. Polo GTI Clubsport

مقصورة ID. Polo GTI Clubsport

يجلس الركاب على مقاعد Recaro للسباقات، حيث أزالت فولكس فاجن المقاعد الخلفية ومساحة الأمتعة، لتصبح المقصورة مهيأة لشخصين، مع أحزمة حمراء، وأقمشة ميكروفايبر داكنة بخياطة حمراء أيضًا، وقفص حماية خلف المقاعد محل الصف الخلفي.

فولكس فاجن ID. Polo GTI Clubsport

محرك كهربائي أمامي بقوة 367 حصانًا

تعتمد السيارة على محرك APP550 كهربائي أمامي، بقوة 270 كيلوواط، تعادل 367 حصانًا، وعزم 550 نيوتن متر، وتنتقل القوة إلى العجلات الأمامية بمساعدة قفل تفاضلي إلكتروني VAQ لتحسين التماسك.

فولكس فاجن ID. Polo GTI Clubsport

وتبلغ سرعتها القصوى 240 كيلومترًا في الساعة، بينما تستغرق السيارة 4.7 ثانية للوصول من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة باستخدام Launch Control.

فولكس فاجن ID. Polo GTI Clubsport

وتستخدم السيارة فولكس فاجن ID. Polo GTI Clubsport بطارية عالية الجهد بسعة 52 كيلوواط ساعة، يمكنها توفير قدرة تصل إلى 290 كيلوواط لفترات قصيرة.