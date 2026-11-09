فولكس فاجن تستعد لطرح فيرتوس 2027 الجديدة.. عالميًا

تواصل فولكس فاجن تعزيز تواجدها في السوق الهندي، من خلال الاستعداد لطرح النسخة المحدثة من سيارتها فيرتوس 2027 Volkswagen Virtus، التي تنتمي إلى فئة السيدان متوسطة الحجم.

تصميم فولكس فاجن فيرتوس

حصلت فيرتوس المحسنة على تغييرات واضحة في الجزء الأمامي، تشمل إعادة تصميم الصادم السفلي وإضافة فتحات هواء بتفاصيل هندسية جديدة، مع تحديث بعض العناصر المحيطة بالمصابيح وشبكة التهوية، كما تظهر علامة فولكس فاجن بإضاءة مدمجة في الواجهة، مع شارة GT الحمراء في النسخة الرياضية.

فولكس فاجن فيرتوس

وتشمل التغييرات عجلات رياضية بتصميم جديد، مع ظهور الجنوط السوداء والملامح الرياضية في نسخةGT ، التي تحصل أيضًا على علب مكابح حمراء، وتضم التجهيزات فتحة سقف زجاجية، ومصابيح LED، ومرايا جانبية تحمل مؤشرات انعطاف، إلى جانب تعديلات على تصميم وحدات الإضاءة الخلفية والصادم.

فولكس فاجن فيرتوس

تجهيزات Volkswagen Virtus

تستعد فولكس فاجن لتزويد فيرتوس الجديدة بمجموعة من التحديثات التقنية، أبرزها شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة مركزية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 10.1 بوصة، مع دعم الاتصال بالهواتف الذكية، وتضم التجهيزات مكيف هواء أوتوماتيكيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف.

فولكس فاجن فيرتوس

محركات وأداء السيارة

تعتمد فولكس فاجن فيرتوس 2027 على خيارين من محركات البنزين المزودة بشاحن توربيني، يبدأ الأول بمحرك TSI ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر، ينتج قوة تصل إلى 115 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 178 نيوتن متر.

فولكس فاجن فيرتوس

أما الخيار الثاني، فيأتي بمحرك TSI رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 150 حصانًا، ويصل عزم دورانه إلى 250 نيوتن متر، وتختلف خيارات نقل الحركة بين المحركين، إذ يتصل محرك 1.0 لتر بناقل يدوي من 6 سرعات، أو ناقل أوتوماتيكي جديد يتكون من 8 سرعات بدلًا من الوحدة السابقة ذات 6 سرعات.