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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| لوتس إميرا الخارقة بقوة تتجاوز 400 حصان.. وايكار V27 تنطلق بمحرك كهربائي وتقنية REEV

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


سعر شانجان السفن 2027 في السعودية
تنتمي سيارة شانجان السفن 2027 إلى فئة السيارات السيدان تحت المدمجة، وتتوفر السيارة في السوق السعودي بمجموعة من التجهيزات وأنظمة السلامة والراحة.

ايكار V27 بمحرك كهربائي وتقنية REEV.. صور
تنتمي سيارة ايكار V27 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على منظومة دفع كهربائية ممتدة المدى REEV، التي تجمع بين المحركات الكهربائية ومولد يعمل بالوقود لتوفير الطاقة اللازمة لزيادة مسافة القيادة. 

جيلي مونجارو i-HEV 2026 .. المواصفات الكاملة
تقدم جيلي الصينية العديد من السيارات في الأسواق العالمية، ومن بينها مونجارو i-HEV موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتعتمد على منظومة تشغيل هجينة تجمع بين محرك البنزين والتقنيات الكهربائية. 

أسامة أبو المجد: 5 عوامل وراء استمرار ارتفاع أسعار السيارات في مصر
أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الزيادات السعرية في سوق السيارات المصري مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة، طالما استمرت حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هناك خمسة عوامل رئيسية تتحكم في تحديد أسعار السيارات، وتتأثر جميعها بالتطورات الحالية.

لوتس إميرا الخارقة بقوة تتجاوز 400 حصان.. صور
بدأت قصة لوتس البريطانية عام 1948، عندما أسس المهندس كولين تشابمان نشاطه في مجال تطوير السيارات الرياضية، معتمدًا على أفكار هندسية ركزت على خفة الوزن وتحسين التوازن وكفاءة الأداء. 

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