قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استأصلنا الورم وأثق في كرم ربنا.. حمادة هلال يكشف لأول مرة إصابة زوجته بالسرطان
14 طالبًا يرفضون التعيين .. ماذا يحدث داخل كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية؟
«اتظلمت من كل الدنيا» .. رحمة محسن توجّه رسالة مؤثرة لجمهورها
الجيش السوداني يُواصل تقدّمه بالسيطرة على بلدة إيال بخيت
آخر تحديث لـ أقل سعر دولار في البنوك الآن
بعد رحيل حسام حسن.. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور للتوأم .. ماذا قال؟
ضوابط قراءة الإمام في الصلوات الجهرية.. تعرف عليها
مفيدة شيحة تُفاجئ مراد مكرم بتصريحات جريئة عن مصاريف الزواج: «مضربتكش على إيدك»
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على فالنسيا
«موكوينا»: مواجهة الأهلي مهمة لبيراميدز بالكامل.. وسنستعد لها بنفس طريقة لقاء الداخلية
انفجارات في مضيق هرمز .. وسماع دوي انفجارين في جزيرة قشم
بعد تعيين علي ماهر.. اتحاد الكرة يُوجّه رسالة تقدير لحسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لوتس إميرا الخارقة بقوة تتجاوز 400 حصان.. صور

لوتس إميرا
لوتس إميرا
صبري طلبه

بدأت قصة لوتس البريطانية عام 1948، عندما أسس المهندس كولين تشابمان نشاطه في مجال تطوير السيارات الرياضية، معتمدًا على أفكار هندسية ركزت على خفة الوزن وتحسين التوازن وكفاءة الأداء. 

وفي عام 1952، تأسست شركة لوتس إنجينيرينج رسميًا، لتبدأ مرحلة أكثر تنظيمًا في مسيرة العلامة التي ارتبط اسمها لاحقًا بتطوير السيارات الرياضية وسيارات السباقات.

وقدمت لوتس على مدار عقود مجموعة من الطرازات التي تركت بصمتها في تاريخ الصناعة، كما شاركت في منافسات رياضة المحركات، وصولًا إلى طراز إمير ا Lotus Emira، الذي يمثل أحد الأسماء الحديثة في عائلة السيارات الرياضية.

لوتس إميرا

محرك لوتس إميرا

تأتي إميرا بمحرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ويولد قوة تصل إلى 406 أحصنة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 480 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 8 سرعات، وتُرسل القوة إلى العجلات الخلفية.

لوتس إميرا

سرعة قصوى تقترب من 300 كم/س

تصل السرعة القصوى للوتس إميرا إلى 291 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج السيارة إلى 4 ثوانٍ فقط للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وعلى صعيد استهلاك الوقود، تسجل السيارة معدلًا يصل إلى 11.4 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود تبلغ سعته 52.5 لترًا. 

لوتس إميرا

أبعاد لوتس إميرا 

تنتمي إميرا إلى فئة السيارات الكوبيه الرياضية المدمجة الفاخرة، ويبلغ طولها 4,413 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,895 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,226 مم.

وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,575 مم، فيما يتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,405 و1,458 كيلوجرامًا، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

لوتس إميرا لوتس إميرا مواصفات لوتس إميرا سيارة لوتس إميرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قيس عبد الفتاح

ربنا وفقني لاختيار شريكتي.. الفنان قيس عبد الفتاح يعلن زواجه في عمر 81 عاما

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن

مؤتمر الاتحاد العربي للأسمدة بالأردن يوصي بضرورة تحديث المصانع وتطوير تكنولوجيا الصناعة

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق

بطريرك الكنيسة الكلدانية بالعراق يزور موقع عماد السيد المسيح بالمغطس في الأردن

أرشيفية

إعلام عبري: آيزنكوت يرفض عرض نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

كارثة بيئية أمام منشأة البكاري الابتدائية.. القمامة تحاصر أسوار المدرسة

القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري
القمامة حول سور مدرسة منشية البكاري

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد