لوتس إميرا الخارقة بقوة تتجاوز 400 حصان.. صور

بدأت قصة لوتس البريطانية عام 1948، عندما أسس المهندس كولين تشابمان نشاطه في مجال تطوير السيارات الرياضية، معتمدًا على أفكار هندسية ركزت على خفة الوزن وتحسين التوازن وكفاءة الأداء.

وفي عام 1952، تأسست شركة لوتس إنجينيرينج رسميًا، لتبدأ مرحلة أكثر تنظيمًا في مسيرة العلامة التي ارتبط اسمها لاحقًا بتطوير السيارات الرياضية وسيارات السباقات.

وقدمت لوتس على مدار عقود مجموعة من الطرازات التي تركت بصمتها في تاريخ الصناعة، كما شاركت في منافسات رياضة المحركات، وصولًا إلى طراز إمير ا Lotus Emira، الذي يمثل أحد الأسماء الحديثة في عائلة السيارات الرياضية.

لوتس إميرا

محرك لوتس إميرا

تأتي إميرا بمحرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ويولد قوة تصل إلى 406 أحصنة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 480 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 8 سرعات، وتُرسل القوة إلى العجلات الخلفية.

لوتس إميرا

سرعة قصوى تقترب من 300 كم/س

تصل السرعة القصوى للوتس إميرا إلى 291 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج السيارة إلى 4 ثوانٍ فقط للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وعلى صعيد استهلاك الوقود، تسجل السيارة معدلًا يصل إلى 11.4 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود تبلغ سعته 52.5 لترًا.

لوتس إميرا

أبعاد لوتس إميرا

تنتمي إميرا إلى فئة السيارات الكوبيه الرياضية المدمجة الفاخرة، ويبلغ طولها 4,413 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,895 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,226 مم.

وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,575 مم، فيما يتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,405 و1,458 كيلوجرامًا، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب عجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة في الأمام والخلف.