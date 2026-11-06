قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لـ«تعزيز المصالح الأمريكية».. «روبيو» يتوجه إلى باريس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع
تعليق مثير من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك : لم نكن موفقين
التعادل السلبي يحسم مواجهة إشبيلية وديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني
تقارير إيرانية: دوي انفجارات في جزيرة قشم تزامنًا مع إطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز
اليابان تقر حزمة إجراءات طارئة لتعزيز الأمن السيبراني
أسعار الذهب اليوم السبت 7-11-2026
زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق
ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل بالجيزة
محمود مسلم: مياه النيل ليست للمساومة ومصر لن تسمح بتكرار سيناريو سد النهضة
ثروت الخرباوي: الإخوان يجيدون صناعة المظلومية وترويج الروايات الوهمية
أيمن يونس: عنجهية لاعبي الزمالك كادت تتسبب في الخروج من الكأس.. والقائم حرم مصر للتأمين من هدفين
لمعالجة الخلافات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.. العراق يطرح مبادرة لتشكيل لجنة تزور طهران وواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمشاركة 21 نسخة نادرة.. سيارات بوجاتي هايبرد تخطف أنظار محبي السرعة| صور

سيارات بوجاتي
سيارات بوجاتي
صبري طلبه

ظهرت 21 سيارة نادرة من بوجاتي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، ضمن تجمع استثنائي نظمته العلامة الفرنسية احتفالًا بمرور 20 عامًا على وصول طراز فيرون إلى الطرق الأمريكية، في مناسبة جمعت أجيالًا مختلفة من سيارات الشركة، وسط حضور تجاوز 7500 زائر.

 بوجاتي في لاس فيجاس

عكست السيارات المشاركة مراحل مهمة من تطور بوجاتي، حيث استحوذت طرازات فيرون على اهتمام الحضور باعتبارها نقطة التحول التي أعادت الشركة إلى صدارة صناعة السيارات الخارقة، بعدما قدمت مستويات غير مسبوقة من القوة والسرعة عند ظهورها.

سيارات بوجاتي

وحضرت سيارات شيرون التي واصلت الاعتماد على المحرك الشهير W16  رباعي الشواحن، مع تطوير مستويات الأداء والديناميكا الهوائية وأنظمة التحكم، وفي المقابل، مثلت توربيون الجيل الأحدث من توجهات الشركة الهندسية، بعدما انتقلت بوجاتي إلى منظومة هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي كبير وثلاثة محركات كهربائية. 

بوجاتي ديسترييه تظهر بإصدار وحيد 

كانت سيارة ديسترييه Destrier من أبرز المشاركات في التجمع، إذ تمثل مشروعًا خاصًا جرى تطويره ضمن برنامج  Programme Solitaire، الذي يتيح تقديم سيارات فريدة بتصميمات وتجهيزات مخصصة لا تتكرر بالطريقة التقليدية.

وتعتمد ديسترييه على الأساس الهندسي لسيارة بوليد المخصصة للحلبات، مع هوية تصميمية مستقلة تعكس اهتمام بوجاتي بالتفاصيل الخارجية واللمسات الحرفية. 

سيارات بوجاتي

توربيون الهجينة بقوة 1800 حصان

تأتي بوجاتي توربيون بمنظومة حركة مختلفة عن الأجيال السابقة، إذ تخلت الشركة عن محرك W16 المستخدم في فيرون وشيرون، واستعانت بمحرك V16 طبيعي السحب بسعة 8.3 لتر، جرى تطويره بالتعاون مع شركة Cosworth المتخصصة في هندسة محركات الأداء العالي.

وينتج محرك الاحتراق الداخلي قوة تبلغ 1000 حصان، بينما توفر ثلاثة محركات كهربائية قوة إضافية تصل إلى 800 حصان، لترتفع القوة الإجمالية إلى 1800 حصان. 

تسارع فائق وسرعة قصوى تصل إلى 445 كم/س

تنعكس القوة الكبيرة لمنظومة الحركة على أداء توربيون، إذ تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو ثانيتين، بينما تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 5 ثواني، وتبلغ السرعة القصوى 445 كيلومترًا في الساعة.

بوجاتي لاس فيجاس سيارات شيرون بوجاتي ديسترييه Destrier بوجاتي توربيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

مستجدات الطقس| غطاء سحابي يغطي القاهرة الكبرى.. أمطار بعد ساعات بالوجه البحري

سعر الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحسين عموتة

بند في عقد عموتة يحسم مصيره مع الأهلي.. ماذا يحدث؟

صورة تعبيرية

باب مغلق و3 سنوات من الغياب.. القصة الكاملة للهيكل العظمي لطبيبة العيون بالهرم

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع.. سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

الحسين عمورة

قرار جديد من عموتة بشأن إمام عاشور قبل مواجهة السكة الحديد

لقاء سويدان - أشرف زكي

تفاصيل الأزمة بين أشرف زكي ولقاء سويدان.. النقيب يرفض تدخل كبار الفنانين l القصة الكاملة

ترشيحاتنا

GeForce Now

خدمة GeForce Now تستقبل 24 لعبة جديدة وتحديثاً ثورياً للعبة هوجوورتس

سوني

عودة للزمن الجميل.. سوني تحيي سماعات ووكمان الكلاسيكية بمنفذ USB-C حديث

أبل

حلم شاشة اللمس يتحقق.. أبل تبدأ تسليم أجهزة ماك بوك برو للمستخدمين

بالصور

بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.. مصطفى كامل يحتفل بخطوبة ابنه فتحي| صور

خطوبة ابن مصطفى كامل
خطوبة ابن مصطفى كامل
خطوبة ابن مصطفى كامل

تجربة سريرية.. دواء جديد يستهدف علاج سرطان البروستاتا المتقدم

سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء
سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء
سرطان البروستاتا المقاوم للإخصاء

هل الشعير أفضل من الشوفان في خفض الكولسترول وسكر الدم؟

السر وراء فوائد الشوفان والشعير
السر وراء فوائد الشوفان والشعير
السر وراء فوائد الشوفان والشعير

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟
الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟
الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد