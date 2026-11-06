بمشاركة 21 نسخة نادرة.. سيارات بوجاتي هايبرد تخطف أنظار محبي السرعة| صور

ظهرت 21 سيارة نادرة من بوجاتي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، ضمن تجمع استثنائي نظمته العلامة الفرنسية احتفالًا بمرور 20 عامًا على وصول طراز فيرون إلى الطرق الأمريكية، في مناسبة جمعت أجيالًا مختلفة من سيارات الشركة، وسط حضور تجاوز 7500 زائر.

بوجاتي في لاس فيجاس

عكست السيارات المشاركة مراحل مهمة من تطور بوجاتي، حيث استحوذت طرازات فيرون على اهتمام الحضور باعتبارها نقطة التحول التي أعادت الشركة إلى صدارة صناعة السيارات الخارقة، بعدما قدمت مستويات غير مسبوقة من القوة والسرعة عند ظهورها.

سيارات بوجاتي

وحضرت سيارات شيرون التي واصلت الاعتماد على المحرك الشهير W16 رباعي الشواحن، مع تطوير مستويات الأداء والديناميكا الهوائية وأنظمة التحكم، وفي المقابل، مثلت توربيون الجيل الأحدث من توجهات الشركة الهندسية، بعدما انتقلت بوجاتي إلى منظومة هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي كبير وثلاثة محركات كهربائية.

بوجاتي ديسترييه تظهر بإصدار وحيد

كانت سيارة ديسترييه Destrier من أبرز المشاركات في التجمع، إذ تمثل مشروعًا خاصًا جرى تطويره ضمن برنامج Programme Solitaire، الذي يتيح تقديم سيارات فريدة بتصميمات وتجهيزات مخصصة لا تتكرر بالطريقة التقليدية.

وتعتمد ديسترييه على الأساس الهندسي لسيارة بوليد المخصصة للحلبات، مع هوية تصميمية مستقلة تعكس اهتمام بوجاتي بالتفاصيل الخارجية واللمسات الحرفية.

سيارات بوجاتي

توربيون الهجينة بقوة 1800 حصان

تأتي بوجاتي توربيون بمنظومة حركة مختلفة عن الأجيال السابقة، إذ تخلت الشركة عن محرك W16 المستخدم في فيرون وشيرون، واستعانت بمحرك V16 طبيعي السحب بسعة 8.3 لتر، جرى تطويره بالتعاون مع شركة Cosworth المتخصصة في هندسة محركات الأداء العالي.

وينتج محرك الاحتراق الداخلي قوة تبلغ 1000 حصان، بينما توفر ثلاثة محركات كهربائية قوة إضافية تصل إلى 800 حصان، لترتفع القوة الإجمالية إلى 1800 حصان.

تسارع فائق وسرعة قصوى تصل إلى 445 كم/س

تنعكس القوة الكبيرة لمنظومة الحركة على أداء توربيون، إذ تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو ثانيتين، بينما تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 5 ثواني، وتبلغ السرعة القصوى 445 كيلومترًا في الساعة.