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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأغرب.. رئيس بوجاتي يطارد سيارته شيرون المسروقة بسيارة بورش 911

سرقة سيارة بوجاتي شيرون ريماك
سرقة سيارة بوجاتي شيرون ريماك
عزة عاطف

تعرض ميت "ريماك" المدير التنفيذي لشركة «بوجاتي ريماك»، لموقف طارئ عقب إقدام أحد السارقين على الاستيلاء على سيارته الشخصية من طراز «بوجاتي شيرون» فائقة الأداء من داخل أحد مقرات الشركة في كرواتيا، وذلك بعد ترك المفاتيح الميكانيكية داخل مقصورة المركبة.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية تسلل السارق إلى موقع الشركة قبل الوصول إلى السيارة البالغ قيمتها ملايين الدولارات والدخول إليها والقيادة بها خارج المنشأة بشكل مباشر.

تنبيه عاجل وبدء المطاردة الحدودية

كشفت التفاصيل الميدانية أن الموظفين داخل مقر الشركة لاحظوا خروج السيارة البالغ قوتها 1,479 حصانًا بسرعة غير معتادة، مما دفع أحدهم لإرسال تنبيه عاجل عبر تطبيق المراسلة الجماعي للشركة لتأكيد وقوع حالة سرقة لم تكن معتمدة.

وعلى الفور، قرر ميت ريماك قيادة سيارته الشخصية من طراز «بورش 911» لبدء مطاردة ميدانية عبر الطرق السريعة للحقاق بالسيارة المسروقة قبل عبورها الحدود الدولية المجاورة، مع إبلاغ السلطات الشرطية المحلية لمتابعة مسار المركبة وتحديد مواقع التتبع.

استعادة السيارة وتغيير بروتوكولات الأمان

أسفرت عملية التنسيق الميداني والمطاردة المتواصلة عن استعادة السيارة دون تعرضها لأضرار هيكلية، وذلك عقب تضييق الخناق على السارق في إحدى النقاط المتقدمة بالقرب من الحدود الدولية.

ودفعت هذه الواقعة إدارة الشركة لإعادة مراجعة إجراءات الأمان والسلامة في المنشآت التابعة لها، وحظر ترك مفاتيح التشغيل داخل المقصورات بشكل نهائي، إلى جانب إعادة هيكلة أنظمة الدخول والتتبع الرقمي لكافة السيارات التابعة للمجموعة.

بوجاتي شيرون ريماك سرقة سيارة بوجاتي مطاردة ميت ريماك بسيارة بورش سيارة بوجاتي كرواتيا

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