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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. تويوتا هايلاندر 2027 تنطلق بمحركات كهربائية بالكامل

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


نيسان تكشف عن سيارة NX7 الرياضة الجديدة.. صور
تعزز نيسان حضورها داخل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع تقديم طراز NX7 الجديد الذي طورته بالتعاون مع دونج فينج الصينية، معتمدة من منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي وآخر كهربائي. 

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. أحدث أسعار الزيرو
يضم سوق السيارات المصري الكثير من الاصدارات المتعددة، والتي تتنوع بين التصميمات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع العلامات، بالإضافة إلى نقطة تشغل بال الكثير من المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة وهي السعر.

سعر مرسيدس EQS موديل 2026 في السعودية
تواصل مرسيدس بنز، إحدى أبرز شركات صناعة السيارات الألمانية عالميًا، توسيع خياراتها في السوق السعودي عبر مجموعة متنوعة من الطرازات، من بينها EQS موديل 2026 التي تنتمي إلى فئة السيدان الكبيرة الفاخرة.

تويوتا هايلاندر 2027 بقدرات دفع متنوعة ومحركات كهربائية بالكامل
تواصل تويوتا تعزيز تواجدها العالمي، عبر الكثير من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، منها هايلاندر موديل 2027 التي تأتي هذه المرة بمنظومة دفع كهربائية بالكامل، مع مساحة عائلية، وباقة من التقنيات المتقدمة.

ماذا تقدم مازيراتي جران توريزمو 2027 الجديدة؟
تواصل مازيراتي جران توريزمو ترسيخ مكانتها ضمن أبرز السيارات التي تقدمها العلامة الإيطالية في الأسواق العالمية، من خلال نسخة 2027 التي تجمع بين الطابع الرياضي المعروف لهذا الطراز والتحول إلى منظومة دفع كهربائية بالكامل. 

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