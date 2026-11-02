رئيس الاتحاد السكندري: حمزة الجمل كان اختياري عن قناعة.. وأنس وائل أسرع صفقة أبرمها

كشف محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن كواليس اختيار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، والتعاقدات التي أبرمها النادي خلال الفترة الماضية.

وقال سلامة، خلال تصريحاته عبر برنامج «كلام مسؤول» مع الإعلامي هاني حتحوت، على قناة مودرن، إنه كان لديه قناعة تامة باختيار الكابتن حمزة الجمل لتولي المسؤولية الفنية للفريق، قبل إتمام الاتفاق مع محمد عادل لتولي منصب المدير الرياضي.

وأضاف أن جميع الصفقات التي أبرمها الاتحاد السكندري تمت بالتشاور والتعاون بين إدارة النادي والكابتن حمزة الجمل.

وتحدث رئيس الاتحاد عن أنس وائل، مؤكدًا أنه أسرع صفقة تمت للفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب موهوب للغاية، وأن النادي يثق في إمكانياته وقدرته على تقديم الإضافة عند المشاركة.

كما أشاد بالحبيب أحمد حسن، مؤكدًا أنه لاعب جيد للغاية، وأنه يتحمل مسؤولية هذا الرأي، مشددًا على امتلاك الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين وقائمة قادرة على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة،جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين بينما خسر مواجهتين.