ليه محدش بيطالب بإقالة معتمد جمال؟.. أحمد بلال يدافع عن مدرب الأهلي

دافع أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، عن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بسبب أداء الأهلي خلال الفترة الأخيرة، متسائلًا عن أسباب المطالبة برحيله رغم النتائج التي حققها منذ توليه المسؤولية.

الحسين عموته

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي، إن معظم فرق الدوري المصري لا تقدم كرة قدم مميزة، مضيفًا: «هو مين في الدوري المصري بيقدم كورة؟ ما أحمد زي الحاج أحمد، كله شبه بعضه، حتى بيراميدز مبيقدمش كورة».

وتساءل بلال عن أسباب عدم مطالبة الجماهير بإقالة معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، رغم خسارته أمام الأهلي بقيادة عموتة، قائلًا إن هناك اختلافًا في طريقة التعامل مع المدربين وتقييم نتائجهم.

وأضاف: «ليه محدش بيطالب بإقالة معتمد جمال؟ ما هو اتغلب من عموتة اللي مش عاجبك، ومع ذلك الناس بتصفق لمعتمد جمال وبتقوله كمل، واحد كسب 9 مباريات وتعادل في مباراتين، وعاوز تمشيه، هو فيه إيه؟».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن الصحف المغربية أصبحت مستغربة من الحديث عن رحيل عموتة، في ظل عدم خسارته أي بطولة حتى الآن، معتبرًا أن تقييم المدير الفني يجب ألا يعتمد فقط على مستوى الأداء في بعض المباريات، وإنما يجب وضع النتائج والإنجازات في الاعتبار.

واختتم أحمد بلال تصريحاته بالتأكيد على اعتراضه على المطالبات برحيل عموتة، في ظل النتائج التي حققها مع الأهلي، وما يراه من اختلاف في معايير تقييم الأجهزة الفنية بالدوري المصري.