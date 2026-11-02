مورينيو عن خطة تطوير ريال مدريد: اللاعبون بدأوا استيعاب أفكاري

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، رضاه عن المستوى الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعبين بدأوا في استيعاب أفكاره ومتطلباته الفنية بشكل أكبر، مع تحسن الانسجام بينهم وبين الجهاز الفني.

وأوضح مورينيو أن ريال مدريد لم يصل بعد إلى المستوى الذي يطمح إليه، لكنه يحقق تقدمًا تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الفريق أصبح أكثر فهمًا لطريقة العمل والانضباط الذي يسعى إلى ترسيخه داخل المجموعة.

وشدد المدرب البرتغالي على أهمية المرحلة المقبلة، في ظل انتظار الفريق أسبوعًا صعبًا يتضمن مواجهتين قويتين، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل والحفاظ على الثقة التي اكتسبها اللاعبون بعد النتائج الإيجابية الأخيرة.

وجاءت تصريحات مورينيو عقب فوز ريال مدريد على مضيفه راسينج سانتاندير بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليحقق الفريق الملكي انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة.

وشهد اللقاء مواصلة كيليان مبابي تألقه التهديفي، كما سجل جود بيلينجهام هدفه الخمسين بقميص ريال مدريد، بينما قدم ديوماندي مساهمة هجومية لافتة بتسجيل هدف وصناعة فرص مؤثرة.