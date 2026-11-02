تفاصيل أول جلسة لنبيل الكوكي مع لاعبي المصري

كشفت الإعلامية دينا سليم إن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد لفريق المصري البورسعيدي، حرص على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مهمته مع الفريق، تحدث خلالها عن طموحاته للمرحلة المقبلة، مؤكدًا معرفته الجيدة بإمكانات المجموعة وقدرات كل لاعب.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"وقال الكوكي للاعبين إنه يعرفهم جيدًا، وإن المصري ليس فريقًا غريبًا عليه، بل يعتبر النادي بيته، مشيرًا إلى حبه لجماهير بورسعيد ورغبته في بذل الجميع أقصى جهد ممكن خلال الفترة المقبلة من أجل إسعادهم وتحقيق تطلعاتهم".

واختتمت :"وشدد المدير الفني على ضرورة استغلال إقامة التدريبات في بورسعيد، والاستفادة من دعم الجماهير ووجودها بالقرب من الفريق، من أجل تحقيق نتائج مميزة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الهدف هو المنافسة على إنهاء الدوري ضمن المراكز الستة الأولى".

وافق مجلس إدارة النادي المصري، على تشكيل الجهاز المعاون للتونسي نبيل الكوكي مديراً فنياً للفريق الاول.

ويضم الجهاز الفني الجديد للمصري كلا من نادر الهبيري ، مدربًا ، عادل بن زويتة مدربًا لحراس المرمى ، قيس غطاسي، معدًا بدنيًا ، حسام بن عبوده، محللًا للأداء