قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق الجلسة العامة للنواب لبحث 6 طلبات مناقشة عامة وتعديل قانون صندوق تكريم الشهداء
تفاصيل الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للقرى الـ23 بالدقهلية
السيطرة على حريق هائل بمطعم في قرية دمرو بالمحلة
رئيس الوزراء: طرح بنك القاهرة يعكس ثقة المستثمرين في قوة القطاع المصرفي المصري
محمد العدل يدافع عن إمام عاشور: ما يحدث معه تطرف
استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي بغزة
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد جديدة
وفد طهران يغادر الدوحة وتجهيز مسودة مقترح لوقف الحرب
تراجع أمام الجنيه.. انخفاض سعر الدولار في البنوك اليوم
في أضخم طرح بتاريخ البورصة.. رئيس الوزراء يفتتح جلسة التداول على أسهم بنك القاهرة
مدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية واضحة
11.5 مليار جنيه للبتلو.. جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيراولا يفتح النار على التحكيم بعد خسارة ليفربول أمام أرسنال

إيراولا
إيراولا
إسراء أشرف

انتقد أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة أرسنال، معربًا عن إحباطه من الخسارة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح إيراولا أن فريقه لم يظهر بالمستوى المنتظر خلال أول 15 دقيقة من اللقاء، لكنه أشاد بردة فعل اللاعبين عقب استقبال الهدف، مؤكدًا أن ليفربول استعاد توازنه ونجح في صناعة عدد من الفرص، إلا أنه لم يتمكن من استغلالها وتعديل النتيجة.

وتوقف مدرب ليفربول عند اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، خاصة واقعة ألكسندر إيزاك، الذي تعرض لشد من أحد مدافعي أرسنال أثناء محاولته الوصول إلى الكرة داخل منطقة الجزاء، معتبرًا أن الحالة كانت تستحق احتساب ركلة جزاء، كما أشار إلى واقعة مشابهة تخص كودي جاكبو.

وأبدى إيراولا استغرابه من عدم تدخل الحكم في لقطة إيزاك، رغم وضوح الشد في الإعادات التلفزيونية، ملمحًا إلى أن اللاعبين ربما أصبحوا بحاجة إلى السقوط داخل منطقة الجزاء حتى يحصلوا على قرارات لصالحهم.

وفي سياق آخر، أشاد المدرب بالمستوى الذي قدمه تري نيوني خلال ظهوره أساسيًا للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أنه تعامل بصورة جيدة مع الفرصة والمسؤولية، خاصة في ظل غياب ريان جرافنبيرخ بسبب معاناته من مشكلة في الكعب.

وعن حظوظ ليفربول في المنافسة على لقب الدوري، شدد إيراولا على أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على سباق البطولة، رغم اتساع الفارق مع أرسنال إلى تسع نقاط، مؤكدًا أن الفريق مطالب بالتركيز على المباريات المقبلة وتحقيق الانتصارات، بدلًا من الانشغال بحسابات المنافسة في هذه المرحلة.

أندوني أيراولا إيراولا ايراولا مدرب ليفربول ليفربول أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

الزمالك

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر.. غياب ثلاثي حراسة المرمى

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

سياح بني سويف٠

14 سائحًا من إنجلترا والنرويج يزورون ممشى كورنيش بني سويف

تعديات ومخالفات البناء

إزالة 22 حالة تعد على الزراعات بالغربية

ردع مخالفين قانونيا

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحلة ضمن الموجة الـ30

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد