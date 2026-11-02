إيراولا يفتح النار على التحكيم بعد خسارة ليفربول أمام أرسنال

انتقد أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة أرسنال، معربًا عن إحباطه من الخسارة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأوضح إيراولا أن فريقه لم يظهر بالمستوى المنتظر خلال أول 15 دقيقة من اللقاء، لكنه أشاد بردة فعل اللاعبين عقب استقبال الهدف، مؤكدًا أن ليفربول استعاد توازنه ونجح في صناعة عدد من الفرص، إلا أنه لم يتمكن من استغلالها وتعديل النتيجة.

وتوقف مدرب ليفربول عند اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، خاصة واقعة ألكسندر إيزاك، الذي تعرض لشد من أحد مدافعي أرسنال أثناء محاولته الوصول إلى الكرة داخل منطقة الجزاء، معتبرًا أن الحالة كانت تستحق احتساب ركلة جزاء، كما أشار إلى واقعة مشابهة تخص كودي جاكبو.

وأبدى إيراولا استغرابه من عدم تدخل الحكم في لقطة إيزاك، رغم وضوح الشد في الإعادات التلفزيونية، ملمحًا إلى أن اللاعبين ربما أصبحوا بحاجة إلى السقوط داخل منطقة الجزاء حتى يحصلوا على قرارات لصالحهم.

وفي سياق آخر، أشاد المدرب بالمستوى الذي قدمه تري نيوني خلال ظهوره أساسيًا للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أنه تعامل بصورة جيدة مع الفرصة والمسؤولية، خاصة في ظل غياب ريان جرافنبيرخ بسبب معاناته من مشكلة في الكعب.

وعن حظوظ ليفربول في المنافسة على لقب الدوري، شدد إيراولا على أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على سباق البطولة، رغم اتساع الفارق مع أرسنال إلى تسع نقاط، مؤكدًا أن الفريق مطالب بالتركيز على المباريات المقبلة وتحقيق الانتصارات، بدلًا من الانشغال بحسابات المنافسة في هذه المرحلة.