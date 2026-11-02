قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إسهام في تحصين المجتمع
الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم
روسيا تستأنف هجماتها على منطقة خيرسون الأوكرانية بعد انتهاء الهدنة
الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور
التنمية المحلية: رفع 594 إشغالا و4200 طن مخلفات و95 إنذارا لمحال مخالفة بالقاهرة
ترتيب مجموعات كأس العاصمة قبل مواجهات اليوم.. الأهلي يطارد الصدارة والزمالك يسعى للعودة
مدبولي: مركز الذكاء الاصطناعي بالأوقاف يعكس توجه الدولة للاستعانة بالتقنيات لتطوير الخطاب الديني
ملك الأردن: ثابتون على موقفنا في الدفاع عن قضايا أمتنا
حالة الطقس اليوم الإثنين.. موعد انكسار الأجواء الحارة في نوفمبر
بعد 6 أيام من البحث.. العثور على جثمان ضحية سيول وادي وتير وتسليمه لأسرته
رئيس الوزراء يتفقد تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالفلكي
الصحة: توطين صناعة أجهزة الأشعة السينية الرقمية الثابتة والمتحركة والمحمولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق الجلسة العامة للنواب لبحث 6 طلبات مناقشة عامة وتعديل قانون صندوق تكريم الشهداء

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي تشهد عرض 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها، بشأن سياسات الحكومة في عدد من الملفات الحيوية، إلى جانب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ووفقًا لجدول أعمال المجلس، من المقرر تفويض مكتب مجلس النواب في تحديد مواعيد مناقشة الطلبات الستة، بحضور الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين، للوقوف على سياسات الحكومة وخططها للتعامل مع القضايا المطروحة.

وفي مقدمة الطلبات، طلب مقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه تشغيل الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووضع حلول لمواجهة العجز في أعداد الأطباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تشهد الجلسة عرض طلب مقدم من النائب مختار همام مرسي وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات.

ويتضمن جدول الأعمال طلبًا مقدمًا من النائب فتحي قنديل وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة تجاه زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، خاصة محصول قصب السكر، في ضوء التحديات التي تواجه المزارعين وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي ملف التعليم، تستعرض الجلسة طلبًا مقدمًا من النائبة لبنى عبد العزيز وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آليات تطبيق قواعد وقرارات احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، وتطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.

كما يناقش المجلس تحديد موعد لطلب مقدم من النائبة راندا مصطفى وعشرين عضوًا، بشأن استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات في عدد من المناطق، وسبل مواجهة هذه الظاهرة وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات.

وتختتم طلبات المناقشة العامة بطلب مقدم من النائبة رحاب الغول وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه رفع أسعار المحاصيل الزراعية، وتعزيز أوجه الدعم المقدمة للفلاح والمزارع المصري، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم الإنتاج الزراعي.

وعلى صعيد التشريعات، يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة طلبات مناقشة عامة الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

الهلال السعودي

غموض يحيط بوصول شباب الأهلي إلى الرياض قبل مواجهة الهلال.. والزعيم يترقب قرار الاتحاد الآسيوي

لحظة انتظار استلام الجثمان

انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

الزمالك

60 % لمستثمرين مصريين وعرب.. الزمالك يكشف أسباب تغيير نسبة شركة الكرة

حسام الزناتى

انتهى من تشكيل فريق العمل.. لماذا تأخر الزمالك في إعلان تعيين حسام الزناتي؟

أرشيفية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة وسط منطقة سكنية بالقرب من منتجع ترامب

ضبط سائق توك توك صدم عامل توصيل

سائق توك توك يتسبب في بتر ساق عامل توصيل بالإسكندرية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خلل في ساعات أبل

خلل في ساعات أبل يثير جدل المستخدمين فما القصة؟

تسلا سايبر كاب

تسلا موديل 3 لعام 2026 تحصل على تقنية سايبركاب

سرقة سيارة بوجاتي شيرون ريماك

الأغرب.. رئيس بوجاتي يطارد سيارته شيرون المسروقة بسيارة بورش 911

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في مدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد