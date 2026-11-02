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مد خدمة معلمي الأزهر 3 سنوات بعد سن المعاش.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد إحالته للجان المختصة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مد خدمة معلمي الأزهر 3 سنوات بعد سن المعاش.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد إحالته للجان المختصة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المتعقدة الآن، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.


ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط جديدة لاستمرار أعضاء هيئة التعليم بالأزهر في الخدمة، حيث أجاز مد خدمتهم بعد بلوغ سن التقاعد لمدة عام قابلة للتجديد سنويًا، وبحد أقصى 3 سنوات، وذلك في حالات الضرورة ووفقًا للاحتياج الفعلي للتخصصات المطلوبة بالمعاهد الأزهرية، وبما يضمن الاستفادة من الخبرات التعليمية وسد العجز في التخصصات المختلفة.

تعديلات مشروع القانون الجديد


وتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح:


تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.


وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.

ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.


ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسيّ ـ أو يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام هذه المادة ـ حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء ـ بناء على عرض شيخ الأزهر ـ قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة."
 

مجلس النواب المستشار هشام بدوي مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر الأزهر

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