محافظ بني سويف يلتقي عضو مجلس النواب محمد فاروق لمناقشة عدد من الملفات الخدمية ومطالب المواطنين بمركزي ناصر والواسطى

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، عضو مجلس النواب محمد فاروق، وذلك في إطار اللقاءات المتواصلة التي يعقدها المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،لمناقشة القضايا والموضوعات التي تمس احتياجات المواطنين، وبحث الحلول المناسبة لها، والتنسيق بشأن آليات تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وخلال اللقاء، عرض عضو مجلس النواب عددًا من المشكلات والاحتياجات ومطالب المواطنين بمركزي ناصر والواسطى وعلى مستوى المحافظة، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، حيث ناقش المحافظ مع النائب هذه الموضوعات وسُبل التعامل معها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوزارات المختصة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل على متابعة تلك الموضوعات والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، لدراسة المطالب المطروحة وتحديد الحلول الممكنة، والعمل على تذليل العقبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار التواصل والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل مهمة في نقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم، ومتابعة ما يتم بشأنها مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

من جانبه، أعرب النائب محمد فاروق عن خالص شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على حسن الاستقبال واهتمامه بمناقشة مطالب واحتياجات المواطنين، وحرصه على بحث الحلول المناسبة لها والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تلبيتها.

