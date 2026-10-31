مدير أمن بني سويف يشرف علي حملة مرافق مكبرة بمركز إهناسيا

واصلت مديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، تنفيذ الحملات الأمنية وحملات المرافق المكبرة بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية، ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، والحفاظ على المظهر الحضاري بالشوارع والميادين.

حيث اشرف اللواء عماد بركات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، علي جانبً من الحملات بمركز اهناسيا، واطلع على نتائج حملات المرافق ، موجهاً باستمرار تكثيف الحملات والتعامل الفوري مع الإشغالات التي تؤثر على الحركة المرورية أو تعوق حركة المواطنين، مع الالتزام بتطبيق القانون.

وشدد مدير أمن بني سويف على أهمية تحقيق الانضباط بالشوارع وانسيابية الحركة المرورية، مع مراعاة أصحاب الأنشطة في إطار القانون، واستمرار التنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق وتنظيم الأنشطة التجارية.

رافق مدير الأمن خلال الجولة العميد محمود الخولي، مأمور قسم شرطة المرافق، والمحاسب أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا ونواب رئيس المجلس .