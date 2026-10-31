صحة بني سويف: تطعيم 547 ألفًا و147 طفلًا ضمن الحملة القومية ضد الحصبة

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، استمرار أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، من خلال الوصول إلى الفئات المستهدفة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إجمالي عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم حتى الجمعة بلغ 547 ألفًا و147 طفلًا، بنسبة إنجاز وصلت إلى 69% من إجمالي المستهدف، مشيرًا إلى استمرار جهود الفرق الطبية المشاركة بالحملة، من خلال فرق ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية، وأخرى متحركة تجوب القرى والنجوع والمناطق السكنية، للوصول إلى الأطفال المستهدفين وتيسير حصولهم على التطعيم.

وأكد الدكتور هاني جميعة أهمية استمرار تكثيف جهود التوعية بأهمية التطعيم، وحث أولياء الأمور على التعاون مع الفرق الطبية والتوجه لتطعيم أطفالهم، مشددًا على أن الفرق الطبية مستمرة في أداء مهامها وفق خطة انتشار تغطي مختلف أنحاء المحافظة، لضمان تحقيق المستهدف من الحملة.