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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تقدم 2758 خدمة طبية بالمجان خلال قافلة علاجية بقرية سالم البحيري بالفشن

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية سالم البحيري التابعة لمركز الفشن، على مدار يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، استفاد منها 834 مواطنًا، بإجمالي 2758 خدمة طبية، وذلك في إطار سياسة القوافل العلاجية الهادفة إلى إيصال الخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة.

وجرى تنفيذ القافلة من خلال فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، الذي ضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي، منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد، مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، و عيد فرج، مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي، مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وضمت القافلة 6 عيادات في 6 تخصصات طبية، شملت الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 834 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، فضلًا عن إجراء 39 تحليلًا بمعمل الدم، و265 تحليلًا بمعمل الطفيليات، وإجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية لـ 63 حالة، وتحويل حالتين لإعداد تقارير طبية واستكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وتحويل حالة واحدة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، إلى جانب إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 225 مواطنًا.

وفي إطار التوعية الصحية، نظمت القافلة ندوات تثقيفية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، منها فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية.

وأكدت مديرية الصحة استمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا والنائية، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية والتشخيصية وصرف العلاج بالمجان، ودعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

بني سويف الفشن سالم البحيري

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