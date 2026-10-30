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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: تنفيذ مزيد من الإجراءات لتحسين العمل بمشروع النظافة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعاً، لمناقشة وبحث إجراءات تحسين أداء مشروع النظافة، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، كامل على غطاس السكرتير العام، محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، الدكتورة أسماء سامي مدير البيئة، وعدد من التنفيذيين المعنيين بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية

وخلال الاجتماع، تم مناقشة إجراءات تذليل المعوقات التي تواجه مشروع النظافة، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة النظافة والبيئة، في ضوء المقترحات التي سبق بحثها " خلال اجتماعات سابقة"، بهدف إيجاد حلول عملية لرفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الإيرادات، على أن يتم تنفيذ وتقييم تلك الحلول بمركز ومدينة بني سويف، تمهيداً لتعميمها على باقي المراكز والمدن، بما يُسهم في تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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