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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يلتقي الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لبحث الحلول الممكنة لتفعيل النقل الجماعي وتخفيف معاناة المواطنين من مشكلات المواصلات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بالهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، لبحث بعض الحلول والمقترحات الممكنة لتفعيل وتشغيل منظومة النقل الجماعي، بما يسهم في تخفيف مشكلات المواصلات، خاصة خلال أوقات الذروة المرتبطة بانتظام الدراسة بالمدارس والجامعات، والحد من معاناة المواطنين في التنقل، وذلك استكمالًا للمناقشات التي جرت خلال لقاء المحافظ بالنائبين حسام العمدة وطه الناظر، والتي تناولت عددًا من المقترحات للتعامل مع مشكلات النقل الجماعي، حيث اتفق النائبان على عقد لقاء مع الهيئة البرلمانية للحزب لبحث الحلول الممكنة، وهو ما تم بالفعل في وقت لاحق من اليوم نفسه، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية.

حضر اللقاء السيد بلال حبش، نائب المحافظ، والنائب حسام العمدة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببني سويف، والسادة النواب أعضاء الهيئة البرلمانية، وهم: (النائب عبد الله علي مبروك، والنائب يوسف الجميل، والنائب طه الناظر، والنائبة هبة عبد العظيم، والنائبة منى عبد الله، والنائب أحمد إبراهيم جنيدي).

وأشار المحافظ إلى أن بحث مقترحات تطوير منظومة النقل الجماعي يأتي في سياق عدد من الجهود والإجراءات التي نفذتها المحافظة، وما زالت تعمل على استكمالها ودفعها نحو حيز التنفيذ، بالتوازي مع دراسة المقترحات والبدائل الممكنة للتعامل مع مشكلات المواصلات، بما يراعي احتياجات المواطنين والإمكانات المتاحة، تمهيدًا لتحديد الحلول المناسبة القابلة للتنفيذ، خاصة خلال أوقات الذروة.

ورحب المحافظ بالمقترحات التي طرحها النواب، مؤكدًا علي مدي أهمية التعاون لدراسة الحلول والبدائل الممكنة لتطوير منظومة النقل الجماعي، بما يراعي احتياجات المواطنين والإمكانات المتاحة، ويسهم في تيسير انتقال الطلاب والمواطنين، خاصة خلال الفترات التي تشهد كثافات مرتفعة في حركة التنقل.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة وأعضاء مجلس النواب على مواصلة بحث المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دراسة المقترحات المطروحة والبدائل الممكنة لتشغيل وتفعيل النقل الجماعي، وتقييم مدى ملاءمتها للتعامل مع احتياجات حركة التنقل داخل المحافظة، خاصة خلال أوقات الذروة، تمهيدًا لتحديد اهم الحلول المناسبة وفقًا للإمكانات والظروف المتاحة.

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