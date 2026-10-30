تموين بني سويف : ضبط 50 طن ملح طعام والتصرف في13 ألف لتر سولار و500 علبة سجائر مجهولة المصدر

نفذت مديرية التموين ببني سويف، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، حملات رقابية مكثفة بعدد من مراكز المحافظة، استهدفت المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأنشطة التجارية، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتشديد الرقابة على الأسواق والسلع والمواد البترولية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي لكافة صور التلاعب والغش التجاري، حفاظًا على حقوق المواطنين وصحتهم.

ففي نطاق مركز بني سويف، نظمت إدارة التموين حملة برئاسة شريف الحميلي، مدير الإدارة، أسفرت عن تحرير محضر لضبط سلعة مجهولة المصدر، والتحفظ على 50 طنًا من ملح الطعام، بإجمالي 2000 شيكارة، زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم، حيث تم التحفظ على الكمية بالكامل لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر لمخالفات متنوعة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، والتصرف في الدقيق البلدي بإجمالي 253 جوال زنة 50 كجم للجوال، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين والمعجن والطاولات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وقت التفتيش، وعدم تسليم المواطنين بونات صرف الخبز

وفي نطاق مدينة بني سويف، نفذت إدارة تموين البندر حملة تحت اشراف الأستاذة عزة بسيوني، مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط 8 مخالفات تموينية متنوعة، شملت تحرير محضر لضبط كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت 60 كجم من التوابل، شملت الينسون والشطة، وجالون تتبيلة سجق زنة 2 كجم، و207 زجاجات زيوت طبيعية، و46 زجاجة لبن جوز هند، و95 علبة بخور

كما شملت المخالفات تحرير محضرين بشأن عدم تغطية اللحوم بالشاشات الواقية، والذبح خارج المجازر الحكومية الرسمية، إلى جانب 3 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وفي إطار الرقابة على المواد البترولية والسلع مجهولة المصدر ومستودعات البوتاجاز، نفذت إدارة التجارة الداخلية حملة موسعة، أسفرت عن ضبط إحدى محطات الوقود لتصرفها في 13 ألف لتر سولار دون وجه حق، وتحرير 3 مخالفات لعدم وجود مستندات تدل على مصدر سحب وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر، فضلًا عن تحرير محضر لعدم انتظام القيد بدفتر أحد مستودعات البوتاجاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الجهات المختصة.

كما نفذت إدارة التجارة الداخلية حملة مكبرة بدائرة مركز ناصر، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية، أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، تضمنت ضبط 500 علبة سجائر مجهولة المصدر والتحفظ عليها، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار والخدمات بأحد مشروعات محطات الوقود، و4 محاضر لمستودعات بوتاجاز لغلقها خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، ومحضرين لعدم حمل العاملين شهادات صحية.