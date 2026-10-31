نشيطة ورياضية.. شمس البارودي: لم أخضع لعمليات تجميل وبحب سني وشكلي

علقت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على تداول صور لها معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن بعض الصور المتداولة لا تعكس شكلها الحقيقي، وأن الصور التي تنشرها تعود إلى الأسبوع الماضي، معربة عن استيائها من التلاعب بصورها وإظهارها بشكل مختلف عن مظهرها الحالي.

شمس البارودي

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بتعجزونى في صور بالذكاء قصدين ودي صورى الأسبوع الماضي، يعني مش مكرمشة ولا عملت عمليات نفخ ولا تصغير ولا تكبير، زي ما أنا ربنا مكبرني بشكل محترم».

وأضافت: «أنا تميت 81 الحمد لله ونشيطة ورياضية وبحب سني وشكلي، واستعملت إيديا في خدمة بيتي وولادي، فاتلهوا وحطوا صوري بتاعتي دلوقتي، ماتلعبوش فيها يا مرضى، ده إنتوا فعلًا عبط قوي، قوي كده ليه بجد».

شمس البارودي والاعتزال الفني

كانت آخر مشاركات الفنانة شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان من أبرز نجوم السينما المصرية.

وجمعته بالفنانة المعتزلة شمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما وتعبر عن ألم غيابهما.