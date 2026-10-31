بعد غد.. أوبرا دمنهور تعرض ثلاثية "الطريق إلى الله" آخر أعمال شادي عبد السلام

تعرض دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ضمن سلسلة أمسيات نادي السينما، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، ثلاثية "الطريق إلى الله"، التي تعد آخر أعمال المخرج والفنان الراحل شادي عبد السلام، وذلك في السادسة والنصف مساء بعد غد /الاثنين/، على مسرح أوبرا دمنهور، في إطار نشاطها الثقافي والفكري، بإشراف محمد ظريف.

ويعقب العرض ندوة حوارية تستضيف الدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، والدكتور محسن أحمد، مدير التصوير، ويديرها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين.

وتضم ثلاثية "الطريق إلى الله" ثلاثة أفلام تسجيلية قصيرة، أولها بعنوان "الحصن"، وثانيها "الدنداراوية"، وهما ضمن مشروع بدأه شادي عبد السلام في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بهدف وصف مصر القديمة سينمائيا.

وتدور فكرة الفيلمين حول سعي الإنسان المصري إلى فهم الحياة وممارستها بصورة صحيحة وإيجابية، من خلال صلته الدائمة بالله، وسعيه إلى نيل رضاه بالذكر والتمسك بالروح الطيبة وتوحيد المعبود.

أما الجزء الثالث، ويحمل عنوان "مأساة البيت الكبير - أخناتون"، فيقدم اقترابا ومشاهدة لتصور حلم مخرجه الذي لم يكتمل بسبب رحيله.

يذكر أن شادي عبد السلام صور بعض مشاهد ثلاثية "الطريق إلى الله"، إلا أن المنية وافته قبل استكمالها، فتولى تلميذه وصديقه الدكتور مجدي عبد الرحمن إنجاز المراحل النهائية للعمل، مستندا إلى المادة المصورة التي تركها شادي عبد السلام، إلى جانب مذكراته ومسوداته التفصيلية.