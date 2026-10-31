شمس البارودي تكشف موقفها من الانتقادات: لن أقبل إلا الكلام المليء بالحب

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة نادرة تجمعها بزوجها الراحل الفنان حسن يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ووجهت رسالة إلى متابعيها، تحدثت خلالها عن رغبتها في الابتعاد عن الجدل والتركيز على مشاعر الحب والذكريات التي تجمعها بزوجها الراحل.

وكتبت شمس البارودي: «يلا لقاء للفرفشة والنعنشة والحب من الله ولله، وخلاص اللي قال اللي في نفسه سمعناه وقرأناه واكتفينا ووفيتم ووفينا، أي كلام تاني بلوك وحذف».

وأضافت: «كل كلمة مافيهاش حب بره بره يا قمامير، وحذف إلى ما لا نهاية، وأنا وحبيبي وبس خلاص، وكفاية عليا لقائنا بالله، وستسمعون ما أقول وأؤمن به في هذا الفيديو ويرضي ضميري وقلبي وربي».

وتابعت الفنانة المعتزلة رسالتها قائلة: «بأي باي، وأتمنى لقائنا على الحوض لنشرب من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم كلنا كلنا كلنا، أدعوا للجميع، ولا تقلقوا عليّ يا محبيني، أنا محاربة في الحق وأتمنى الجنة والخير للجميع، اقرأوا القرآن وافهموا أصول الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قلت هذا في هذا الفيديو بإسهاب».

واختتمت شمس البارودي حديثها بتوجيه التحية إلى متابعيها، قائلة: «ويلا باي وسلام عليكم وعليكم السلام»، مرفقة رسالتها بعدد من القلوب والورود.

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن آرائها واستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان واحدًا من أبرز نجوم السينما المصرية.

وجمعته بالفنانة المعتزلة شمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما وتعبر عن ألم غيابهما.