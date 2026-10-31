محافظ بني سويف يُناقش مع مدير المرور إجراءات تحسين منظومة النقل والمواصلات

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، العميد محمد جنيدي، مدير الإدارة العامة لمرور بني سويف، لمناقشة عدد من الإجراءات اللازمة لتحسين منظومة المرور وخدمات النقل والمواصلات بمراكز ومدن المحافظة، وتحقيق السيولة المرورية.

وكلف المحافظ مدير المرور بتكثيف حملات تحليل المخدرات للسائقين، للحد من القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، إلى جانب تفعيل استخدام أجهزة الرادار لمراقبة السرعات على الطرق السريعة والرئيسية بالمحافظة، وتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات الأجرة، بالتنسيق مع مشروعات المواقف، وتسيير أكمنة ثابتة ومتحركة لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بمواصلة المتابعة الميدانية، وتكثيف جهود توعية السائقين وقائدي المركبات بأهمية الالتزام بقواعد وقوانين المرور والسرعات المقررة والاهتمام بالصيانة الدورية للسيارات، مع العمل على إلزامهم بتطبيق القواعد المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين خدمات النقل والمواصلات بالمحافظة