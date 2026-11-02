انهيار أسرة وأصدقاء لاعب البنك الأهلي السابق لحظة انتظار تشييع جثمانه بالإسماعيلية

خيّم الحزن على أسرة وأصدقاء إبراهيم بغدادي، لاعب كرة القدم السابق بفريق البنك الأهلي، خلال انتظار تشييع جثمانه بمدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، عقب مقتله في واقعة مأساوية هزّت مشاعر الأهالي.

وسادت حالة من الانهيار والحزن بين أفراد أسرته والمقربين منه، الذين لم يستوعبوا رحيله المفاجئ، وسط أجواء مؤلمة خيّمت على محيط انتظار تشييع الجثمان.

وكان اللاعب الشاب قد لقي مصرعه إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض خلال مشاجرة، أُصيب خلالها بطعنات نافذة في منطقة البطن، ليفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، لكشف تفاصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.