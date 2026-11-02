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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار التواصل والتعاون مع الأندية والمؤسسات الرياضية

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي بورسعيد الرياضي بحضور النائب حسن عمار نائب رئيس النادي
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي بورسعيد الرياضي بحضور النائب حسن عمار نائب رئيس النادي
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اللواء طارق عمار، رئيس مجلس إدارة نادي بورسعيد الرياضي، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل مع المؤسسات الرياضية ودعم دورها في خدمة المجتمع البورسعيدي، ومتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة الرياضية وتطوير الأنشطة المقدمة لأبناء المحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي بورسعيد الرياضي بحضور النائب حسن عمار نائب رئيس النادي

جاء اللقاء بحضور النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب و نائب رئيس مجلس إدارة نادي بورسعيد الرياضي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المحافظة ومجلس إدارة النادي، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالشأن الرياضي، إلى جانب استعراض دور النادي باعتباره إحدى المؤسسات الرياضية والمجتمعية المهمة التي تسهم في احتضان المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التواصل والتعاون مع الأندية والمؤسسات الرياضية، بما يدعم جهود تطوير الرياضة ببورسعيد، ويوفر بيئة مناسبة لاكتشاف ورعاية المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاهتمام بالشباب والنشء، وتعزيز دور الرياضة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع

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