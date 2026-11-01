"أبوليمون" يتابع سير العمل و الإنتاج بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، حيث تابع سير العمل والإنتاج بالكيانات الصناعية بجنوب بورسعيد ، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي ودفع عجلة الاستثمار بالمنطقة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام سير العمل والإنتاج بالمنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد يبحث مع رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء مستجدات المشروعات

كما استقبل المحافظ المهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، حيث جرى استعراض نسب التنفيذ الحالية للمشروعات المشتركة بين محافظة بورسعيد والجهاز، ومناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، والوقوف على مستجدات الأعمال الجارية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز التنسيق المستمر بين المحافظة وجهاز تعمير سيناء وكافة الجهات المعنية، مع العمل على تذليل أي تحديات لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وفي سياق آخر، استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون الأستاذ محمد حلمي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، حيث استعرض جهود المديرية في تنفيذ الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق ومنافذ بيع السلع، ومتابعة توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار المعلنة، فضلًا عن تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الدورية لمختلف القطاعات الخدمية والصناعية، وضرورة تكامل الجهود بين المديريات والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد، مع سرعة التعامل مع أي معوقات وتكثيف التنسيق المشترك، بما يضمن دفع معدلات العمل بالمشروعات الجارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين