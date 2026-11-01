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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخفيض ضغوط المياه بنسبة 60% على مستوى جميع أحياء بورسعيد .. لهذا السبب؟

بورسعيد تخفض منسوب المياه ل 60%
بورسعيد تخفض منسوب المياه ل 60%
محمد الغزاوى

أعلنت محافظة بورسعيد ورود بلاغ عاجل من هيئة قناة السويس يفيد بحدوث كسر مفاجئ بإحدى مواسير المياه داخل محطة مياه الرسوة، الأمر الذي يستلزم تخفيض ضغوط المياه بنسبة 60% على مستوى جميع أحياء المحافظة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة

وأكدت محافظة بورسعيد بأن هيئة قناة السويس بدأت بالفعل في أعمال الكشف وتحديد موقع الكسر، تمهيدًا لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة، مع تقييم الموقف الفني وتحديد التوقيت المتوقع للانتهاء من الأعمال وإعادة ضغوط المياه إلى معدلاتها الطبيعية

وأكدت محافظة بورسعيد أنه سيتم موافاة المواطنين بأي مستجدات بشأن أعمال الإصلاح وموعد عودة ضغوط المياه إلى طبيعتها، فور توافر المعلومات الفنية اللازمة.

بورسعيد مياه الشرب قناة السويس محافظة بورسعيد

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