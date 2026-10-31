محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات ورفع كفاءة الخدمات

تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة بورسعيد جهودها لإزالة الإشغالات والتعديات، وتحسين مستوى النظافة، وتعزيز الرقابة على المنشآت، والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف مناطق المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الميدانية، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة

مدينة بورفؤاد.. حملات مكثفة لإزالة الإشغالات بمساكن مشروع الـ9000 وأشتوم الجميل

تابعت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام، خاصة بمساكن مشروع الـ9000 وأشتوم الجميل، بهدف تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشوارع.

وأكدت رئيس المدينة عدم التهاون مع أي تعديات تمس حق المواطنين في الطريق، مشددة على استمرار التواجد الميداني ومنع عودة الإشغالات بعد إزالتها، مع مواصلة جهود رفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.

حي الشرق.. بدء أعمال تجهيز كوبري عزمي تمهيدًا لصيانته ورفع كفاءته

بناءً على توجيهات محافظ بورسعيد، وبمتابعة الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس حي الشرق، بدأت التحركات الفعلية لتجهيز كوبري عزمي وتهيئته لأعمال الصيانة وإعادة التأهيل.

وشهد الكوبري أعمال تجريف ورفع الرمال المتراكمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة وبدء أعمال الصيانة، بما يسهم في رفع كفاءته وضمان سلامته وجاهزيته للاستخدام.

وأكد رئيس الحي استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لدفع الأعمال التنفيذية وتحسين البنية التحتية بما يخدم المواطنين.

حي العرب.. حملات صباحية لإزالة الإشغالات وفتح الطرق أمام المواطنين

شنت الأجهزة التنفيذية بحي العرب، برئاسة المهندسة شيماء جودة، حملة إشغالات صباحية مكبرة شملت شوارع كسري والثلاثيني والغوري، للتعامل مع التعديات على حرم الطريق وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المارة والسيارات.

وتأتي الحملة ضمن جهود الحي المستمرة لفرض الانضباط بالشوارع، والحفاظ على السيولة المرورية، ومنع استغلال الأرصفة بصورة مخالفة.

حي المناخ.. حملات تفتيشية على المحال والمنشآت الغذائية

نفذت الأجهزة التنفيذية وإدارة شؤون البيئة بحي المناخ، تحت إشراف ومتابعة المهندس وليد الدعدع، رئيس الحي، حملة رقابية تفتيشية موسعة على عدد من المحال والمنشآت الغذائية، شملت محال الجزارة وبيع الدواجن والأسماك.

واستهدفت الحملة التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، في إطار خطة الحي الرقابية خلال العام الدراسي واستعدادًا لموسم الشتاء، مع استمرار المرور على باقي المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

حي الزهور.. مصادرة نحو 100 كجم من الخردة وفرزة القمامة

قاد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة للتصدي لظاهرة النباشين وفارزي القمامة، وأسفرت عن مصادرة نحو 100 كجم من الخردة وفرزة القمامة التي جرى تجميعها بالمخالفة بمنطقة تعاونيات الجيزة.

وجرى تسليم المضبوطات إلى مصنع تدوير القمامة للاستفادة منها ضمن منظومة إعادة التدوير، مع استمرار الحملات الميدانية للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للحي.

حي الضواحي.. إزالة كشك مخالف وإشغالات بمناطق بنك الإسكان والسلام الجديد والأمل

قاد الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمناطق بنك الإسكان والسلام الجديد والأمل، بمشاركة الأجهزة التنفيذية وإدارة الإشغالات وشؤون البيئة.

وأسفرت الحملة عن إزالة كشك مخالف، ورفع ومصادرة بنوك ومدرجات خشبية تعوق حركة المواطنين، إلى جانب إزالة إشغالات أخرى والتخلص من عشة كلاب عشوائية مخالفة، مع التنبيه على المخالفين بعدم تكرار التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حي الجنوب.. استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة النافورة بطريق المعاهدة

يواصل حي الجنوب، برئاسة الأستاذ محمد عاشور، أعمال رفع كفاءة وتطوير حديقة النافورة بطريق المعاهدة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد وتعليمات اللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة.

وتستهدف الأعمال تحسين المظهر الجمالي للحديقة باعتبارها إحدى الواجهات المهمة لمدخل بورسعيد الجنوبي، والارتقاء بالمساحات الخضراء وتوفير بيئة أفضل للمواطنين.

حي غرب.. حملة نظافة شاملة بمحيط مقابر بورسعيد الجديدة

تابعت لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، أعمال النظافة الشاملة خارج أسوار مقابر بورسعيد الجديدة، حيث جرى رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة وأوراق الأشجار، استجابةً للملاحظات المتعلقة بنظافة المنطقة.

وأكدت رئيس الحي استمرار حملات النظافة والمتابعة الدورية، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن شكاوى النظافة عبر الخط الساخن لشركة «نهضة مصر» رقم 17696، المتاح على مدار الساعة.

وتؤكد محافظة بورسعيد استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالأحياء في تنفيذ الحملات الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة المرافق والطرق والحدائق، بما يحقق الانضباط بالشوارع ويحافظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمحافظة.