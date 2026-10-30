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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زهور بورسعيد يواصل حملاته لمجابهة ظاهرة انتشار النباشين وفارزي القمامة ومصادرة المضبوطات

الوالي: مصادرة اجولة خردة وفرزة بموقف دمياط القديم وشارع المناخلي والسيد سرحان
الوالي: مصادرة اجولة خردة وفرزة بموقف دمياط القديم وشارع المناخلي والسيد سرحان
محمد الغزاوى

ترأس  فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة للتصدي لظاهرة النباشين، والحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على منظومة النظافة والمظهر الحضاري لشوارع الحي .

الوالي: مصادرة اجولة خردة وفرزة بموقف دمياط القديم وشارع المناخلي والسيد سرحان

وأسفرت الحملة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بمنطقة تعاونيات الجيزة، عن مصادرة  الخرده و فرزة قمامة  بوزن حوالي ١٠٠ كيلو التي تم تجميعها بالمخالفة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المضبوطات إلى مصنع تدوير القمامة، للاستفادة منها ضمن منظومة إعادة التدوير والتخلص الآمن منها.

ومن جانبه أكد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، استمرار الحملات الميدانية على مدار اليوم، والتعامل بحزم مع ظاهرة النباشين، حفاظاً على مستوى النظافة والمظهر الحضاري للحي، ودعماً لجهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة من المخلفات القابلة لإعادة التدوير.

وأشار رئيس الحي إلى أن الحملات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي مظاهر سلبية، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين البيئة وتحقيق الانضباط بنطاق حي الزهور.

بورسعيد محافظة بورسعيد حي الزهور النباشين

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