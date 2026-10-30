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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية: رفع درجة الاستعداد وتكثيف التأمين الطبي لمهرجان الخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
محمد الطحاوي

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالشرقية لتأمين فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ٣٠ طبياً، والمقام تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبمشاركة ٥ دول عربية هي السعودية والكويت وقطر والإمارات وسوريا، تم تكليف الدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، بالإشراف على تنفيذ خطة التأمين الطبي للمهرجان، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين محافظة الشرقية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول والقيادات التنفيذية والعسكرية والرياضية وممثلي القبائل العربية وملاك ومربي ومحبي الخيول العربية الأصيلة، وذلك بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، لمدة ٣ أيام خلال الفترة ٢٨ – ٣٠ أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حرص الوزارة والمديرية على تقديم خدمات طبية متميزة وتأمين جميع الفعاليات والمناسبات الكبرى التي تستضيفها المحافظة، من خلال التنسيق المستمر بين الإدارات الفنية والجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتوفير الأطقم الطبية والإمكانيات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن خطة التأمين الطبي تأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وحرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والضيوف المشاركين في مختلف الفعاليات.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الدورة الـ٣٠ من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة تمثل محطة هامة في مسيرة الحفاظ على تراث الفروسية العربية، وتعكس مكانة محافظة الشرقية باعتبارها واحدة من أبرز المحافظات المصرية المرتبطة بتربية الخيول العربية الأصيلة، كما تساهم في تنشيط السياحة وتعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين المشاركين من مصر والدول العربية.

وأشار إلى أن خطة التأمين الطبي تضمنت تجهيز العيادات الطبية المتنقلة، وتوفير فرق الانتشار السريع التابعة لإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات القريبة من موقع المهرجان، والتنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالشرقية لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة وتأمين الفعاليات على مدار أيام المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة الفرق الطبية لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للمشاركين والزائرين.

وأضاف أن الدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، يرافقه الدكتور محمد عبد العزيز مدير مركز الخدمات الطارئة والحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، قام بمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية والعيادات المتنقلة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ومراجعة أماكن تمركز سيارات الإسعاف ونقاط انتشار الفرق الطبية داخل أرض المهرجان، والتأكد من سرعة الاستجابة والتعامل مع أي حالات مرضية أو طارئة، بما يضمن سلامة المشاركين والجماهير طوال فترة إقامة المهرجان.

بالشرقية وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان مهرجان الشرقية للخيول العربية

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