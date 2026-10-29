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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حلم بدأ ولم يكتمل.. وفاة صاحب مطعم بالشرقية بعد أيام من افتتاح مشروعه

الشاب احمد مراد
الشاب احمد مراد
محمد بدران

خيمت حالة من الحزن على أهالي منطقة حي مبارك بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، عقب تداول نبأ وفاة الشاب أحمد مراد، صاحب محل كريب، متأثرًا بإصاباته الخطيرة التي تعرض لها إثر حادث أسطوانة غاز داخل محله، بعد أسبوع واحد فقط من افتتاحه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الشاب بكلمات مؤثرة، معبرين عن حزنهم لنهاية رحلته مع مشروعه الجديد قبل أن يتمكن من تحقيق أحلامه وبناء مستقبله، خاصة أنه كان قد بدأ خطواته الأولى في العمل من خلال افتتاح المحل قبل أيام قليلة.

تفاصيل حادث أسطوانة الغاز بالزقازيق

وبحسب التفاصيل المتداولة، وقع الحادث داخل محل الكريب الذي يمتلكه أحمد مراد في منطقة حي مبارك بمدينة الزقازيق، إثر تسرب وانفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة الخطورة.

وعلى الفور، جرى نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط محاولات لإنقاذ حياته، عقب تدخل فرق الإسعاف والحماية المدنية والجهات المعنية للتعامل مع الحادث.

ورغم محاولات إنقاذه، لم يتمكن الشاب من تجاوز إصاباته الخطيرة، ليفارق الحياة، تاركًا حالة من الحزن والأسى بين أفراد أسرته وأصدقائه وأهالي المنطقة.

حزن على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت الواقعة حالة من التعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حزنهم لوفاة الشاب بعد أيام قليلة من افتتاح مشروعه، مشيرين إلى قسوة رحيله في بداية طريقه لتحقيق حلمه.

وتداول البعض عبارة «العين فلقت الحجر» تعبيرًا عن حزنهم على النهاية المأساوية التي انتهت إليها فرحة افتتاح المحل، فيما استذكر آخرون صعوبة فقدان شاب كان يسعى إلى بناء مستقبله بجهده وتعبه.

وأعادت الواقعة تسليط الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة داخل المطاعم ومحال الأطعمة، والتأكد من سلامة أسطوانات الغاز والتوصيلات المستخدمة، لتجنب الحوادث التي قد تهدد حياة العاملين والمترددين على هذه الأماكن.

ورحل أحمد مراد تاركًا خلفه حزنًا كبيرًا بين أسرته ومحبيه، بعدما تحولت بداية مشروعه الجديد، التي حملت آمالًا وطموحات كثيرة، إلى مأساة أحزنت أهالي المنطقة.

الزقازيق وفاة شاب مطعم حريق

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