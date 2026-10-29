مستشفي جامعة بورسعيد الجامعي تحصل على الاعتماد من الرقابة الصحية

قدم الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، بخالص التهنئة لأسرة جامعة بورسعيد وأسرة المستشفى الجامعي، من أطباء وتمريض وفنيين وجهاز إداري، تحت قيادة وإشراف الأستاذ الدكتور إيهاب الحنفي، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والأستاذة الدكتورة أسماء نبيل، المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور أحمد مصطفى، مدير وحدة الجودة؛ بمناسبة حصول المستشفى الجامعي لجامعة بورسعيد على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

رئيس جامعة بورسعيد يهنئ أسرة الجامعة بحصول المستشفى الجامعي على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن هذا الإنجاز المستحق هو تتويج للجهود المخلصة والعمل التعاوني المشترك بين منتسبي المستشفى الجامعي والقطاع الصحي بالجامعة وكلياته، ونتاج لحرصهم المستمر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والارتقاء بمستواها لأهالي بورسعيد والمحافظات المجاورة، متمنيًا لهم دوام التميز والتقدم ومزيدًا من النجاحات.