12 مشروعًا تقود بورسعيد إلى صدارة الجمهورية في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع"

قدم محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بأرق عبارات التهنئة إلى المعلمين والمعلمات الفائزين في مسابقة "100 معلم متمكن مبدع" لتصدر تعليم بورسعيد المركز الأول على مستوى الجمهورية في نسختها الثالثة، بعد فوز 12 مشروعًا من مشروعات المحافظة، بمشاركة 31 معلمًا ومعلمة، في إنجاز يعكس ما تمتلكه الكوادر التعليمية ببورسعيد من كفاءات مهنية وقدرات إبداعية متميزة.

31 معلمًا ومعلمة يجسدون تميز الكوادر التعليمية بالمحافظة في النسخة الثالثة من المسابقة

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر واعتزاز بتجارب معلمي بورسعيد، ويعكس قدرتهم على تقديم أفكار وممارسات تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير الأداء داخل المدارس، مشيرًا إلى أن المعلم المتميز يمثل ركيزة أساسية في الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وأن دعم إبداعاته وتقدير جهوده يفتح المجال أمام مزيد من المبادرات القابلة للتطبيق والاستفادة منها في الميدان التربوي.

وأشاد مدير المديرية بجهود الأستاذ وليد أبو زيد في الإشراف على أعمال التواصل ودعم المعلمين بالمحافظة، ومتابعة المشاركات، ودعم المعلمين خلال مراحل المسابقة، مثمنًا جهود الأستاذ الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، وجميع القيادات التعليمية والمعلمين المشاركين، مؤكدًا أن هذا التميز ثمرة للتعاون وتكامل الأدوار، وحرص الكوادر التعليمية على تطوير خبراتها وتقديم نماذج عملية تخدم الطلاب وترتقي بالممارسات التربوية.

وأوضح الأستاذ محمود بدوي أن مسابقة "100 معلم متمكن مبدع" تمثل محطة هامة لاكتشاف التجارب التعليمية المتميزة وتحفيز المعلمين على الابتكار وتبادل الخبرات، لافتًا إلى أهمية المجالات التي تتناولها المسابقة، ومنها مواجهة العنف وتعزيز احترام الآخر، والتوظيف الآمن للتكنولوجيا، وترسيخ الهوية الوطنية واللغوية، ودعم معلمي الطلاب ذوي الهمم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

جدير بالذكر أن المسابقة تنظمها الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، بقيادة الدكتور محمود حجاج، التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، بقيادة الأستاذة نادية عبد الله، مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، في إطار جهود الوزارة لدعم المعلمين وإبراز النماذج المهنية المتميزة وتشجيع الممارسات التعليمية المبتكرة.