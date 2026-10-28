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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان يتفقدان مشروع الإسكان التعاوني بمنطقة الأمين

محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان يتفقدان مشروع الإسكان التعاوني بمنطقة الأمين
محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان يتفقدان مشروع الإسكان التعاوني بمنطقة الأمين
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، واللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، سير العمل بمشروع الإسكان التعاوني بمنطقة الأمين بنطاق حي المناخ، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع والوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع، في إطار جهود المحافظة لمتابعة المشروعات السكنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان يتفقدان مشروع الإسكان التعاوني بمنطقة الأمين

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، الأستاذ عادل اللمعي والأستاذ أحمد فرغلي والأستاذ حسن عمار، والدكتورة أمل عصفور والدكتورة مروة حلاوة وعضوي مجلس الشيوخ عن المحافظة المهندس محمد سلامة، والأستاذ أحمد جوهروالوفد المرافق

حيث تم التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ، بما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الاستفادة المرجوة من المشروع

وشملت الجولة تفقد الوحدات السكنية والعمارات بالمشروع، ومتابعة أعمال التطوير والرصف بالمنطقة المحيطة، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال والتأكد من تحقيق التكامل بين تنفيذ المشروع السكني ورفع كفاءة الطرق والمناطق المحيطة به

كما جرى تفقد المواقع المقترحة لإقامة مشروع الإسكان التعاوني الجديد، هذا وشدد الجانبان على أهمية اتخاذ كافة التنسيقات اللازمة اللي تضمن سرعة الانتهاء من المشروع وتنفيذه على أعلى مستوى

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