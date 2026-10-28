المجلس القومي للطفولة والأمومة يستعرض جهوده في حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارته

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور عضوات وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، وذلك لاستعراض أبرز الجهود والأنشطة التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، ومتابعة خطط العمل والمبادرات الهادفة إلى تعزيز حماية الأطفال وضمان حقوقهم.

واستعرضت الدكتورة سحر السنباطي أبرز مشاركات المجلس على المستوى الدولي، وفي مقدمتها مشاركتها في أعمال القمة العالمية «الاستثمار في رعاية الأطفال: مسار نحو تنمية مستدامة وعدالة للأجيال القادمة»، التي استضافتها مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، بمشاركة ممثلي الحكومات ووفود رفيعة المستوى والمنظمات الدولية، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في الطفولة، وتطوير منظومات الرعاية الاجتماعية، وترسيخ حقوق الأطفال، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة بين الأجيال، إلى جانب استعراض أبرز التوصيات والمخرجات ذات الصلة بجهود حماية الطفل.

كما تناول الاجتماع افتتاح فرع المجلس بمدينة شلاتين، في إطار التوسع في تقديم خدمات المجلس والوصول إلى الأطفال والأسر في مختلف المحافظات والمناطق الحدودية، وتعزيز جهود التوعية بحقوق الطفل وآليات حمايته.

كما ناقش الاجتماع جهود استكمال وتنفيذ مبادرات المجلس التوعوية، وفي مقدمتها مبادرتا «واعي وغالي» وكذلك مبادرة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك»، والتي حظيت برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية. واللتان تستهدفان تعزيز وعي الأطفال والأسر بقضايا الحماية، وتنمية قدرات الأطفال، ودعم صحتهم النفسية، وترسيخ أساليب التربية الواعية بالمشاركة. وتشمل الجهود تنفيذ جلسات حكي تفاعلية للأطفال، إلى جانب العمل مع الأسر على تعزيز التواصل الإيجابي مع الأبناء، والتوعية بأهمية الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية، والتعرف على المؤشرات التي تستدعي طلب الدعم المتخصص، بما يسهم في توفير بيئة أسرية آمنة وداعمة لنمو الأطفال.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أهمية مواصلة العمل على تطوير برامج ومبادرات المجلس، وتعزيز التنسيق مع الجهات الشريكة، بما يضمن تكامل جهود الحماية والرعاية، ويسهم في بناء بيئة آمنة وداعمة تتيح لكل طفل التمتع بحقوقه وتنشئته بصورة صحية ومتوازنة.