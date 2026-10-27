القومي للطفولة يدعم طفلة تعرضت للتعذيب بالإسكندرية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة تدخله العاجل بشأن واقعة تعرض طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا للعنف البدني والتعذيب على يد والدها بمنطقة بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرضها للإيذاء، حيث أسفر الاعتداء، وفقًا للبلاغ، عن إصابتها بكدمات وسحجات وحروق شديدة، استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تمت إحالة الحالة إلى إحدى الجمعيات الشريكة مع الخط بمحافظة الإسكندرية للتدخل الميداني، حيث انتقل الأخصائي الاجتماعي إلى المستشفى والاطمئنان على حالة الطفلة الصحية، عقب حصولها على الإسعافات الأولية، كما جرى تقديم الدعم النفسي الأولي لها وطمأنتها والاستماع إليها في بيئة آمنة، للوقوف على ملابسات الواقعة واحتياجاتها للحماية. كما جرى التنسيق مع نيابة مينا البصل الجزئية بشأن الواقعة، من خلال خط نجدة الطفل 16000.

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وأضافت أن التدخل لم يقتصر على متابعة الحالة الصحية للطفلة، بل امتد إلى إجراء بحث اجتماعي شامل لتقييم ظروفها الأسرية والاجتماعية، والاستماع إلى أقوال ذويها، إلى جانب بحث حالة شقيقتها، للوقوف على طبيعة البيئة الأسرية ومدى توافر مقومات الرعاية والحماية الآمنة لكلتيهما.

وأشار الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن نتائج بحث الحالة كشفت أن الطفلة كانت تقيم في السابق لدى عمها وزوجته، اللذين توليا رعايتها، عقب وفاة والدتها ومرور والدها بظروف أدت إلى غيابه عن رعايتها، قبل أن تنتقل للإقامة معه عقب خروجه من محبسه، وفقًا لما ورد بالتقرير. كما تضمن البحث إفادات بشأن تعرض الطفلة للعنف المتكرر، وهو ما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرضها أو شقيقتها لأي مخاطر مستقبلية.

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، أن الإدارة تابعت الحالة بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعية الشريكة، وتم إعداد تقرير مفصل بنتائج بحث الحالة والتوصيات اللازمة، ورفعه إلى نيابة مينا البصل الجزئية لاتخاذ ما تراه مناسبًا في ضوء التحقيقات، وبما يضمن حماية الطفلتين وصون حقوقهما.

وأضاف أن التقرير أوصى، في ضوء تقييم ظروف الطفلتين واحتياجاتهما، بتسليم الطفلة التي تعرضت للعنف إلى عمها، وتسليم شقيقتها إلى عمتها، بعد اتخاذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهما والمحافظة على سلامتهما وعدم تعريضهما للخطر، فضلًا عن إخضاعهما لجلسات دعم نفسي من خلال فرع المجلس بمحافظة الإسكندرية والجمعية الشريكة مع خط نجدة الطفل، مع التأكيد على أهمية متابعة حالتيهما لضمان استقرارهما النفسي والاجتماعي.

وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة استمرار جهوده في رصد حالات تعرض الأطفال للخطر والتدخل العاجل بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء الحماية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إساءة أو استغلال يتعرض لها الأطفال، من خلال خط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.

ويتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة على تعاونها وحرصها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم، كما يُثمن جهود الجمعية الشريكة بمحافظة الإسكندرية وفريق العمل التابع لها، لما بذلوه من جهود لتقديم الدعم اللازم.