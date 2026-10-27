قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: سأوصي أبنائي بمواصلة دعم مشروع «حصين» إلى يوم القيامة
500 مليون عربي في العالم ولا يقدمون إسهامات للبشرية.. مطالب بإقالة وزير الصحة الأمريكي بسبب تصريحات مسيئة للعرب
أستاذ علوم سياسية: 4 ملفات فساد وتحقيقات داخلية تنتظر نتنياهو بعد الانتخابات
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء
الانتخابات الإسرائيلية.. اللجنة المركزية تتمسك بموعد إغلاق الصناديق
لجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض تمديد التصويت لما بعد العاشرة مساءً
القبض على مدرب رياضى تعدى على زوجته ووالدتها المسنة بالضرب بالجيزة
بداية تشكل سيل عند مدخل برانيس الشمالي.. محافظ البحر الأحمر يتابع تطورات الطقس
القومي للمرأة يكرم الزميلة أمنية رشاد لجهودها في رصد دراما رمضان 2026
بريطانيا تدعو إيران إلى السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المواقع النووية
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة إلى حار.. والعظمى بالقاهرة 29
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشميع مخزن ببورسعيد وضبط أغذية منتهية الصلاحية ومفروم دجاج مجهول المصدر

حملات متواصلة لسلامة الغذاء فى بورسعيد
حملات متواصلة لسلامة الغذاء فى بورسعيد
محمد الغزاوى

تواصل الجهات الرقابية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك والأجهزة التنفيذية بالأحياء، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة وحماية صحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والعقيد حسن الخولي، رئيس قطاع شرق الدلتا بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

وفي هذا الإطار، نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق حيّي الضواحي والزهور، بمرافقة  محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، وبمشاركة الأجهزة المعنية، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وضبط المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات

 أولًا: تشميع فوري لمخزن غير معلن

تم ضبط مخزن غير معلن يعاني من تدني مستوى الاشتراطات المقررة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويحتوي على كميات كبيرة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، فضلًا عن منتجات بها تغير في خواصها الطبيعية. وعلى الفور، تم تشميع المخزن لحين صدور قرار النيابة العامة بشأن المنتجات المضبوطة.

 ثانيًا: ضبط منتجات منتهية الصلاحية وطمس تواريخ الإنتاج

أسفرت الحملة داخل مخزن آخر للمواد الغذائية عن وجود منتجات منتهية الصلاحية، إلى جانب منتجات تم محو تواريخ الإنتاج المدونة عليها، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 ثالثًا: ضبط مفروم دجاج مجهول المصدر

كما تم المرور على معمل لتصنيع وبيع مصنعات اللحوم، حيث تبين وجود كمية من مفروم الدجاج مجهول المصدر، دون فواتير أو شهادات ذبح، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وشارك في الحملة الدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، والأستاذ  أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار الحملات الرقابية بصورة دورية ومكثفة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع التشديد على ضرورة التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لتداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

الدولار

دون الـ 56 .. هبوط أسعار الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

البيض

40 جنيها زيادة .. قفزة مفاجئة في أسعار البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

الكابتن جوهر نبيل

وزير الرياضة يستقبل محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندرى لبحث دعم مسيرة النادي

أوسيمين

جماهير جلاطا سراي تشيد بأوسيمين عقب تألقه أمام فنربخشه

عمرو الدردير

غير حقيقية.. عمرو الدردير يوضح حقيقة واقعة شيكو بانزا

بالصور

ممارسة الرياضة تبطئ تدهور أعراض باركنسون.. دراسة تكشف عدد الساعات

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

رائحة السرة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة.. دراسة تحذر

كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

المزيد