اعلنت لجنة الاشراف على تلقي ترشيحات انتخابات مجلس إدارة النادى المصري إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي المصري وثلاثة مرشحين جدد في اليوم الأخير.

إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي المصري.

و أُغلق مساء اليوم باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري للدورة الانتخابية 2026 2030، والمقرر إقامتها في الرابع من ديسمبر المقبل، وذلك بعد تقدم ثلاثة مرشحين جدد في اليوم السابع والأخير، وذلك على النحو التالي

منصب أمين الصندوق: تقدم الأستاذ السعيد الشخطور.

منصب العضوية: تقدم كل من الأستاذ وليد إبراهيم، والأستاذ محمد المحروقي.