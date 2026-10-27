محافظ بورسعيد يتابع اللمسات النهائية لتطوير ساحة النصر بحي المناخ

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة ساحة النصر بحي المناخ، لمتابعة اللمسات النهائية ومعدلات التنفيذ، بالتوازي مع متابعة استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية من كورنيش بورسعيد السياحي بطول 3 كيلومترات، وذلك للوقوف على مستجدات المشروعين ودفع معدلات العمل تمهيدًا لاستكمالهما وفقًا للمخططات المحددة.

ساحة النصر تقترب من الافتتاح بعد إنجاز أعمال الزراعات وطرق البازلت.. والانتهاء من الباركينج بالكامل

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، حيث تابع المحافظ أعمال التشطيبات والتنسيق الحضاري الجارية بساحة النصر، وذلك بعد إنجاز أعمال الزراعات وطرق البازلت، والانتهاء من إنشاء الباركينج، فيما تتواصل أعمال استكمال التنسيق الحضاري والتجهيزات النهائية بالساحة، بما يسهم في إضفاء طابع جمالي مميز عليها وتحسين الصورة البصرية بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من تركيب الرخام بمنطقة التمثال، استعدادًا لرفع التمثال بالساحة، مشددًا على تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال المتبقية، تمهيدًا لافتتاح الساحة في ثوبها الجديد، بما يعكس ما تشهده المحافظة من أعمال تطوير شاملة للميادين والمحاور الرئيسية

وتتضمن أعمال تطوير ساحة النصر تنفيذ أعمال البنية التحتية للمسطحات، وتركيب قاعدة التمثال، وأعمال الزراعات وطرق البازلت والإنترلوك، إلى جانب تجهيز مناطق المشاة والإضاءة العامة ومواقف انتظار السيارات، فضلًا عن تخصيص أفراد للأمن وإدارة للحدائق، بما يضمن الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال، واستدامة النظافة والرعاية والصيانة والتنسيق الحضاري عقب الافتتاح.

وفي سياق متصل، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثانية من كورنيش بورسعيد السياحي بطول 3 كيلومترات، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالواجهة السياحية وتحسين المظهر الحضاري للمناطق المطلة على الكورنيش.

واطلع المحافظ على مستجدات التنفيذ، حيث تم الانتهاء من إزالة جميع الأرصفة القديمة، ومعالجة الرخام الخاص بالكورنيش، وتمهيد وتجهيز المنطقة، تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين وإبراز الطابع الجمالي للواجهة السياحية للمحافظة

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف الجهود وتسريع معدلات التنفيذ بمشروعات التطوير الجارية، مع الالتزام بجودة الأعمال والتشطيبات، ومتابعة مختلف مراحل التنفيذ بصورة مستمرة، بما يضمن الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للمخططات المحددة، وتحقيق التكامل بين تطوير الميادين الرئيسية ورفع كفاءة الكورنيش السياحي، بما يليق بالمظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد