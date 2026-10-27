تفقد محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة بورفؤاد التعليمية، رفقة رائد شاهين، مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمختلف الإدارات.

وكيل تعليم بورسعيد يتابع تنفيذ التقييمات واختبارات مهارات القراءة والحساب بجواد حسني الابتدائية

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أهمية الالتزام بتنفيذ التقييمات الوزارية المقررة، ومتابعة المستويات القرائية والحسابية لتلاميذ الصفوف الأولى، تنفيذًا للتوجيهات الوزارية، وحرصًا على تنمية المهارات الأساسية لدى الطلاب، وذلك خلال الزيارة التي استقبلته فيها رانيا نعمان، مديرة المدرسة التي تضم 23 فصلًا دراسيًا بإجمالي 846 طالبًا وطالبة.

وأشاد محمود بدوي بانتظام اليوم الدراسي وانضباط هيئة التدريس، إلى جانب نظافة الفصول الدراسية، لافتا إلى أهمية توفير وتهيئة بيئة تعليمية منضبطة وجاذبة للطلاب.