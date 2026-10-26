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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة رقابية مشتركة تضبط 1784 عبوة و30 كيسًا من الأغذية منتهية الصلاحية بعرب بورسعيد

بالتنسيق مع مراقبة الأغذية وشؤون البيئة.. استمرار الحملات التموينية
بالتنسيق مع مراقبة الأغذية وشؤون البيئة.. استمرار الحملات التموينية
محمد الغزاوى

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد ، حملة مشتركة بنطاق حي العرب، بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة بالحي وقسم مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وتعليمات الأستاذ  محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة  أماني مسعد صقر، وكيل المديرية، 

بالتنسيق مع مراقبة الأغذية وشؤون البيئة.. استمرار الحملات التموينية لحماية صحة المواطنين وضبط الأسواق

وأسفرت الحملة عن ضبط 1784 عبوة و30 كيسًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل عدد من المحال التجارية متنوعة الأنشطة، كما جرى إعدام بعض المواد الغذائية غير الصالحة وفقًا للإجراءات المتبعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وتأتي هذه الحملات في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية المعنية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، والتصدي للممارسات التي قد تعرض صحة المواطنين للخطر، مع استمرار تكثيف المرور الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد المخالفين.

وناشدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو سلع يُشتبه في عدم صلاحيتها، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، وجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588، أو عبر الموقع الإلكتروني: www.shakwa.eg.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

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