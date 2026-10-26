محافظ بورسعيد يواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية ويقدم مساعدات مالية وغذائية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددًا من المواطنين الذين التقاهم خلال جولاته الميدانية أمس، وذلك في خطوة تعكس استمرار التواصل مع المواطنين، ومتابعة مطالبهم من خلال اللقاءات الميدانية واستقبالهم بمقر المحافظة.

جاء ذلك استمرارٱ لحرص محافظ بورسعيد على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبية احتياجاتهم.

مطالب في قطاعات التأمينات الاجتماعية والتعليم وفرص العمل.. أبرز الملفات على طاولة لقاء محافظ بورسعيد

جاء ذلك بحضور الأستاذة رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام.

وأكد محافظ بورسعيد حرصه على فتح أبواب مكتبه أمام المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومشكلاتهم بمختلف القطاعات، والعمل على بحثها والتعامل معها بجدية، من خلال التنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات والاستجابة لمطالبهم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من المطالب والشكاوى المتعلقة بملفات التأمينات الاجتماعية والتربية والتعليم وتوفير فرص العمل، وحرص على بحث كل مطلب على حدة، بما يتيح الوقوف على طبيعة المشكلات وسبل التعامل معها، مع توجيه الاهتمام بالمطالب التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفي إطار حرص المحافظ على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا، قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون مساعدات مالية وغذائية، شملت اللحوم، لعدد من المواطنين، دعمًا للحالات الإنسانية ومساندةً لهم في مواجهة متطلبات الحياة، تأكيدًا على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية إلى جانب متابعة الملفات الخدمية.

ويأتي ذلك في إطار متابعة طلبات المواطنين والعمل على بحثها والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية،

وتؤكد هذه اللقاءات حرص محافظ بورسعيد على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، بدءًا من اللقاء بهم خلال الجولات الميدانية، وصولًا إلى استقبالهم بمكتب المحافظ، بما يعزز متابعة الشكاوى والطلبات، ويدعم جهود الأجهزة التنفيذية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم الدعم للحالات الأولى بالرعاية